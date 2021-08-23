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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لـ أسوان في الدوري الممتاز

أحمد سامى مدرب سموحة
أحمد سامى مدرب سموحة

يختتم فريق الكرة بنادي سموحة تدريباته مساء اليوم ،الاثنين، استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها مساء غد الثلاثاء في الدوري الممتاز، ويتدرب الفريق مساء اليوم بسموحة ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا فى أحد فنادق القاهرة استعداداً لمواجهة أسوان والتى يدخلها الموج الأزرق من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث  لتأمين بقائه فى المركز الثالث.

 

ويأمل سموحة في مواصلة سلسلة الانتصارات والعروض القوية التى يقدمها منذ انطلاق المسابقة.

 

أحمد سامى يحفز لاعبى سموحة للفوز على أسوان 

 

وحرص أحمد سامى المدير الفني لسموحة على تحفيز لاعبيه خلال الأيام الماضية قبل مواجهة اسوان غدا ، من أجل الشد من أزرهم على تحقيق الفوز في مواجهة المنافس، وحصد الثلاثة نقاط.

وطالب سامى لاعبيه في الجلسة التي عقدها على ضرورة استمرار روح الفريق الواحد والتي ظهروا عليها في المباريات الأخيرة، وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، وأن يتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.

وحرص مدرب سموحة على تحذير لاعبيه من عشوائية المنافس بعد هبوطه للمظاليم هذا الموسم.

حسام حسن يعود من الإعارة

هذا ويشارك حسام حسن مهاجم الفريق العائد من تجربة احترافية فى الدورى الليبى فى تدريبات الفريق لتجهيزه من أجل الفترة القادمة خاصة وأنه من الأعمدة الرئيسية في الفريق.

ويحتل "الموج الأرزق" المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى العام، برصيد 50 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاءات وتعادل في 17 مباراة وخسر 4 مباريات فقط وسجل لاعبيه 51 هدفاً وتلقت شباكه 40هدفاً.

ارتياح أحمد سامى لتألق لاعبى سموحة 

وأبدى أحمد سامى ارتياحه للمستوى البدنى الذى وصل اليه اللاعبين خلال الأيام الماضية وتألق العديد من العناصر الغائبة عن المباريات لظروف الإصابة والإيقاف وخاصة اسلام جمال وعبد الكبير الوادى ثنائى الهجوم المتألق مؤخرا بالإضافة إلى الهانى سليمان حارس المرمى والذى يقدم أفضل مستوياته الفنية. 

وطالب سامى لاعبيه بالتركيز فى المباراة كونها مباراة صعبة أمام فريق ليس لديه ما يخسره بعد الهبوط للمظاليم، لكنه لديه ثقة فى لاعبي سموحة الذين يجيدون اللعب أما جميع الفرق فى حال تركيزهم داخل الملعب فقط. 

هذا ويواصل الجهاز الفنى دراسة فريق اسوان وطريقة لعبه خصوصاً في المواجهات الأخيرة له ببطولة الدوري العام لمعرفة نقاط القوة واهم عناصره داخل المستطيل الأخضر.

سموحة أسوان الدوري الممتاز احمد سامي حسام حسن

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