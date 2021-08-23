مصر للطيران تنقل اليوم 9 آلاف راكب على 74 رحلة

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم، الاثنين، 74 رحلة جوية لنقل نحو 9 آلاف راكب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

رحلات مصر للطيران

وتنظم مصر للطيران، اليوم الاثنين، 74 رحلة جوية بمعدل 53 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، جوبا، أكرا، تونس، الدوحه، مدريد، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارناكا، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل.

كما تنظم مصر للطيران، 16 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا، و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8978 راكبا .

إجراءات كورونا

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط بإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.