عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في بنجشير

كيف تجهز طالبان لإخضاع إقليم يتحصن فيه آلاف المعارضين؟

طالبان و بنجشير
طالبان و بنجشير

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأثنين، إن الحركة تتفاوض مع المسلحين في بنجشير لتجنب الحرب وإراقة الدماء، في الولاية الوحيدة التي لا تخضع لسيطرة الحركة حاليًا في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان إن "الحركة استعادت المناطق جميعها في بغلان التي سيطر عليها مسلحون سابقا".

وفي وقت تستمر عمليات الإجلاء الجوي من مطار كابل في أجواء من الفوضى، أعلنت حركة طالبان امس شن هجوم واسع النطاق على وادي بنجشير، المنطقة الوحيدة التي لا تزال خارج سيطرتها في أفغانستان.

وكتبت الحركة في تغريدة على حسابها على "تويتر" بالغة العربية إن "المئات" من عناصرها "يتوجهون نحو ولاية بنجشير للسيطرة عليها، بعد رفض مسؤولي الولاية المحليين تسليمها بشكل سلمي".

وأظهر مقطع فيديو قصير رتلاً من الشاحنات التي تم الاستيلاء عليها وعليها علم طالبان الأبيض، لكنها لا تزال تحمل علامات على أنها حكومية، أثناء تحركها على طريق سريع.

وكانت قوات حكومية سابقة تجمعت في وادي بنجشير المنطقة الجبلية الواقعة شمال كابل والمعروفة منذ فترة طويلة بأنها معقل لمعارضي طالبان.

بريطانيا تعتزم مطالبة بايدن بتمديد الوجود الأمريكي في أفغانستان.. وهذا رد طالبان

اليابان ترسل طائرات قوات الدفاع الذاتي إلى أفغانستان لعمليات الإجلاء

وفي وقت سابق، قال أحمد مسعود، نجل زعيم الحرب الأفغاني الأسبق أحمد شاه مسعود إن ولاية بنجشير شمال شرقي البلاد، تجهز لأن تكون مركزًا للمقاومة، في الوقت الذي تقول فيه تقارير إنه أبرز المرشحين لخلق قطب معارضة الداخل الأفغاني لحركة طالبان.

وقال المتحدث باسم جبهة مسعود علي ميسم نظري لوكالة "فرانس برس" إن "جبهة المقاومة الوطنية" مستعدة "لصراع طويل الأمد" لكنها ما زالت تسعى للتفاوض مع طالبان حول حكومة شاملة.

وقال نظري إن "شروط اتفاق سلام مع طالبان هي اللامركزية وهو نظام يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة والحقوق والحرية للجميع".

وفي مقابلة مع قناة "العربية" الأحد، قال مسعود إن "قوات حكومية قدمت إلى بنجشير من عدة ولايات أفغانية".

وحذّر من أنه "إذا رفضت طالبان الحوار فلا مفر من الحرب"، مضيفاً: "طالبان لن تدوم طويلاً إذا استمرت في هذا الطريق. نحن مستعدون للدفاع عن أفغانستان ونحذر من إراقة الدماء".

البنتاجون يأمر بتنشيط الأسطول الجوي الاحتياطي للمساعدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان

قائد أمريكي سابق: بايدن أصاب حين حث أوباما على الانسحاب من أفغانستان

كما قال أحمد مسعود في مقابلة أخرى مع وكالة "رويترز" من معقله في إقليم وادي بنجشير: "نريد من طالبان أن تدرك أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو المفاوضات.. لا نريد اندلاع حرب".

وقال مسعود، نجل أحمد شاه مسعود أحد القادة الرئيسيين للمقاومة الأفغانية المناهضة للسوفيت في الثمانينيات، إن مؤيديه مستعدون للقتال إذا حاولت طالبان غزو إقليمهم. وأضاف: "يريدون أن يدافعوا، يقاتلوا، يريدون أن يقاوموا أي نظام شمولي".

وليس من المؤكد بعد ما إذا كانت العملية التي تقوم بها قوات طالبان قد بدأت أم لا. وقال مسؤول بحركة طالبان إن الهجوم على بنجشير قد بدأ بالفعل، لكن أحد مساعدي مسعود قال إنه لا توجد مؤشرات على أن الرتل دخل بالفعل الممر الضيق المؤدي إلى الوادي، كما لم ترد تقارير عن نشوب قتال.

طالبان أفغانستان ولاية بنجشير بنجشير أحمد مسعود حركة طالبان

موضوعات متعلقة

طالبان تمنع دخول الإيرانيين إلى أفغانستان إلا بشرط واحد

بريطانيا تعتزم مطالبة بايدن بتمديد الوجود الأمريكي في أفغانستان.. وهذا رد طالبان

اليابان ترسل طائرات قوات الدفاع الذاتي إلى أفغانستان لعمليات الإجلاء

ترشيحاتنا

مجاناً.. الصحة تزف بشرى للمواطنين بشأن لقاحات كورونا|فيديو

عقد تمويل بـ 4 مليارات جنيه لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء| تفاصيل

برلماني يطالب بإطلاع الطلاب المتظلمين من نتيجة الثانوية العامة على أوراق الإجابات

ضبط ورشة لتقطيع أعمدة الإنارة المسروقة بشبرا الخيمة

تونس.. رجل يقتل زوجته وأبناءه ثم ينتحر.. فيديو

هل أمر بن لادن بإغتيال بايدن؟ .. رسالة سرية تفجر مفاجأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا.. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

كشري: حسبي الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمني.. وسنلعب بالناشئين أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

فيديوجراف| قلبه كبير.. سعد الصغير يتبنى طفلين خلال بث مباشر

7 أيام من الجحيم في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول.. فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ