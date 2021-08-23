طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أسعدني للغاية زيارة كلا من الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي السابق والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لنادي سموحه فهما قيمه رياضيه كبري الكل يعتز بها ويقدرها لذلك فان حديثهما دائما محل احترام وتقدير خاصة الدكتور حسن مصطفي الذي يحظي بثقة العالم اجمع وتوج باختياره بالتزكيه تقديرا لمكانته وقد تحدث الدكتور حسن مصطفي عن سموحه واشار بانه حضر لسموحه منذ ان كان يلعب كرة اليد وكانت الرياضه والانشاءات محدوده ومجرد لعب للممارسه لكن عندما جاء المهندس فرج عامر تغييرت الامور تماما وتحولت الرياضه من الممارسه للمنافسه وتغيير سموحه شكلا وموضوعا لدرجة انه اصبح يضاهي الانديه العالميه بنجاحات متعدده رياضيه وانشائيه وهو رجل شاهد علي العصر حضر الوقائع واشار بنفسه لنادي سموحه كيف كان وكيف اصبح ،تحدث دكتور حسن مصطفي عن تغيير جذري تم باقتدار بقيادة فرج عامر الذي نجح في جعل سموحه واحد من اكبر الانديه المصريه رياضيا واجتماعيا بعد ان كان مجرد نادي اجتماعي يمارس فيه الاعضاء الرياضه ،رئيس الاتحاد الدولي اكد ان اعضاء الجمعيات العموميه عليهم الاختيار وفق معايير محدده منها تاريخ المرشح وماحققه سواء لناديه او لمجال الرياضه واكد ان فرج عامر لم يقدم انجازات لناديه فقط يقتخر بها الاعضاء بل حقق نجاحات للرياضه عندما تولي رئاسة لجنة الشباب والرياضه بالبرلمان وانه تابع ذلك بنفسه

هذه شهاده تستحق التوقف عندها لانها لم تاتي من عضو بنادي او شخص عادي بل جاءت من شخصيه رياضيه عالميه

عبرت بصدق وامانه عن وقائع محدده واشارت لنجاحات وانجازات وتغييرت كان هو شخصيا شاهد علي العصر فيها

لم يتحدث بكلام مرسل او عبارات انشائيه بل ذكر امور محدده عن فرق رياضيه انتقلت من مستوي الي مستوي ومن درجه ادني الي اعلي بل ابدي دهشته واعجابه بنادي مثل سموحه كيف اصبح لديه فريق كره ينافس الاهلي والزمالك ويحتل المركز الثالث رغم عمره القصير بالدوري ،انها الاداره المميزه والقياده الرائعه التي استحقت ان تنال شهاده تاريخيه من رجل دولي في الرياضه كان شاهد بنفسه علي كل النجاحات والانجازات.