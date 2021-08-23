وزير الدفاع العراقي: لا يمكن تكرار السيناريو الأفغاني في البلاد

أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم الاثنين، أن الوضع في العراق يختلف تمامًا عن الوضع الراهن في أفغانستان.

وقال عناد، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن "الوضع في أفغانستان يختلف تماما عن العراق وذلك لأسباب عديدة، وعلى رأسها أن حركة طالبان حيث إنها تأسست في ثمانينات القرن الماضي بعد دخول الاتحاد السوفيتي إلى أفغانستان، كما أنها من داخل البلاد وليست من خارجها أي أنها حركة أفغانية صرفة.

ولفت إلى أن طالبان قد استلمت مقاليد الحكم في البلاد منذ عام 1996-عام 2001 عندما جاء الأمريكان واسقطوا هذا الحكم".

وأشار إلى أن طالبان لم تغادر البلاد بشكل كامل وأنها بقيت تقاتل القوات الأمريكية والأفغانية لأكثر من عشرين عاما، وبالتالي فإن انسحاب القوات الأمريكية مكن هذه الحركة من الدخول والسيطرة على البلاد.

وأكد الوزير العراقي أن البلاد يختلف تماما عن أفغانستان، وأنه لا يمكن مقارنتهما معا، وفي مقدمة هذا الاختلاف أن تنظيم "داعش" الإرهابي هو تنظيم عالمي وليس عراقي وأن العراقيين المنسوبين لهذا التنظيم هم قلة قليلة، بينما الجزء الأكبر لهذا التنظيم من خارج العراق.

وأوضح أنه لا توجد جذور لهذا التنظيم في المجتمع ولا العشائر العراقية وأن ما تبقى من "داعش" هم جزء قليل جدا لا يمتلكون القدرة العسكرية ولا الامكانيات وأنهم لا يشكلون خطر على البلاد.