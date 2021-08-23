محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96%

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ بنسبة نجاح ٩٦.٣٣٪؜.



وقال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني ٨٤٦٣ طالبا وطالبة حضر منهم ٦٨٣٢ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٦٥٧٩ طالبا وطالبة بنسبة نجاح ٩٦,٣٣٪؜.

وأضاف، أنه بلغ عدد الناجحين بالمدارس الرسمية انتظام ٦٤٢٩ طالبا وطالبة بنسبة نجاح ٩٦.٣٨٪؜، وبلغ عدد الناجحين بالمدارس الرسمية لغات طالبا واحدًا بنسبة نجاح ١٠٠٪؜، بينما بلغ عدد الناجحين بنظام المنازل ٧٤ طالبا وطالبة بنسبة نجاح ٩٣.٦٧٪؜، وبلغ عدد الناجحين بالمدارس الرياضية طالبين بنسبة نجاح ١٠٠٪؜، وبلغ عدد الناجحين بمدارس الدمج طالبين بنسبة نجاح ١٠٠٪؜، مضيفًا أن عدد الطلبة الناجحين المؤجلين ٢٠ طالبا وطالبة بنسبة نجاح ١٠٠٪؜، وبلغ عدد الطلبة الناجحين بالنظام التكميلي ٦٤طالبا وطالبة بنسبة نجاح ١٠٠٪؜.