عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96%

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء أعتماده النتيجة

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ بنسبة نجاح ٩٦.٣٣٪؜.
 

وقال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني ٨٤٦٣ طالبا وطالبة حضر منهم ٦٨٣٢ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٦٥٧٩ طالبا وطالبة بنسبة نجاح ٩٦,٣٣٪؜.

 

وأضاف، أنه بلغ عدد الناجحين بالمدارس الرسمية انتظام ٦٤٢٩ طالبا وطالبة بنسبة نجاح ٩٦.٣٨٪؜، وبلغ عدد الناجحين بالمدارس الرسمية لغات طالبا واحدًا بنسبة نجاح ١٠٠٪؜، بينما بلغ عدد الناجحين بنظام المنازل ٧٤ طالبا وطالبة بنسبة نجاح ٩٣.٦٧٪؜، وبلغ عدد الناجحين بالمدارس الرياضية طالبين بنسبة نجاح ١٠٠٪؜، وبلغ عدد الناجحين بمدارس الدمج طالبين بنسبة نجاح ١٠٠٪؜، مضيفًا أن عدد الطلبة الناجحين المؤجلين ٢٠ طالبا وطالبة بنسبة نجاح ١٠٠٪؜، وبلغ عدد الطلبة الناجحين بالنظام التكميلي ٦٤طالبا وطالبة بنسبة نجاح ١٠٠٪؜.

محافظ الفيوم الدور الثاني الشهادة الإعدادية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم اخبار الفيوم اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يبحث آليات النهوض بمصنع جرفس للأعلاف

محافظة الفيوم: رفع 5 آلاف طن قمامة وإزالة 450 حالة إشغال

ترشيحاتنا

المتحف القومى للحضارة يستقبل وزير خارجية صربيا

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر

3 ملايين جنيه غرامة تشغيل مواقع صحفية وإعلامية بدون ترخيص

هيومن رايتس تفضح ممارسات طالبان.. وتدعو أمريكا والناتو لتدخل عاجل

دبلوماسي صيني: نستبعد تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان

القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة: أمريكا تستبدل العلماء بأفراد المخابرات لتتبع منشأ كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

تطور جديد في حالة نضال الشافعي الصحية

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا.. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

الموجة الرابعة والتطعيم الإلزامي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس عن كورونا

فيديوجراف.. حالته حرجة .. نضال الشافعي يتعرض لأزمة صحية شديدة

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة ..ما القصة؟

توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والجونة والزمالك والإنتاج الحربي بالدوري

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

اﻟﻤﺰﻳﺪ