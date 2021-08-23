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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد اليد يسمح للمقيمين في الخارج بالحصول على دورة الترقي أون لاين 

اتحاد اليد
اتحاد اليد

وافقت إدارة اتحاد اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، على السماح للمدربين المصريين المقيمين بالخارج بالحصول على دورة الترقي للحصول على رخصة تدريب الفئة A الممتازة، وذلك عن طريق حضور محاضرات الدورة التدريبية "أون لاين" عبر تطبيق "زووم".

 ومن المقرر أن تبدأ دورة ترقي المدربين من الفئة الأولى B إلى الفئة A الممتازة بداية من الأحد المقبل وتستمر حتى 4 سبتمبر بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية. 

وسيتمكن الدارس من حضور الدورة التدريبية عبر تطبيق "زووم" بعد دفع الرسوم المقررة من جانب الاتحاد في رقم الحساب المخصص، وبعد ذلك يحصل الدارس على رابط الدخول عبر البريد الإليكتروني لحضور المحاضرات، وذلك من خلال التنسيق مع عفت رشاد رئيس لجنة المدربين بالاتحاد والمحاضر الدولي الكبير. 

من جانبه قال أيمن صلاح عضو لجنة إدارة اتحاد اليد، أن قرار السماح للمدربين المقيمين في الخارج بحضور دورة الترقي "أون لاين"، جاء تسهيلا على أبناء كرة اليد المصرية، بعد تلقي العديد من الشكاوى من المدربين المقيمين خارج مصر بسبب صعوبة حضور الدورة وبالتالي عدم قدرتهم على الحصول على هذه الرخصة المهمة لمزاولة المهنة في أعلى فئة. 

وأضاف صلاح أن الاتحاد استقر على السماح بحضور الدورة عبر تطبيق "زووم" لمن هم خارج مصر، على أن يخضع الدارس للاختبار عند حضوره إلى مصر، وذلك في ظل التطور الذي حدث في العالم كله بشأن الحصول على الدورات التدريبية عبر التطبيقات الحديثة.


 

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