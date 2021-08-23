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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الكليات 2021.. الدماطي: قبول أول دفعة جديدة بـ آثار عين شمس

تنسيق الكليات 2021
تنسيق الكليات 2021

أكد  الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار جامعة عين شمس ووزير الآثار الاسبق أن كلية الاثار جامعة عين شمس سوف تستقبل الطلاب الناجحين من الثانوية العامة  في العام الجامعي  الجديد 2021/2022( تنسيق الكليات 2021 ) في مبني الامتحانات داخل الحرم الجامعي ومؤكدا انه تم تجهيزه علي اعلي مستوي من الامكانتيات علي مساحة 4019 مترا مربعا وتم تخصيص 25 الف متر مربع في العبور وهذا سيكون المقر الرئيسي للكلية ولكن بعد 3 أعوام من الان حتي يتم تجهيزه بأعلي الإمكانيات.

 

وأضاف الدكتور ممدوح خلال تصريحاته لـ صدى البلد ان الكلية سوف تكون 5 أقسام منها قسمان لأول مرة في مصر وهما علم الآثار والحفائر وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية إضافة الي برامج جديدة ومتميزة وليس لها وجود في مصر تماما للدراسات العليا.

 

تنسيق الكليات 2021
تنسيق الكليات 2021

 

وأشار عميد كلية الاثار جامعة عين شمس ان القدرة الاستيعابية للكلية 50 طالبا في كل القسم اي 250 طالبا في  الدفعة الواحدة  لتحسين العملية التعليمية.

 

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مد فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا بالسن عين شمس

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انتهاء المعرض التعليمي الأكبر من نوعه في مصر للترويج للجامعات

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن إنشاء كلية الآثار بجامعة عين شمس.

وأشار مشروع القرار في مادته الأولى إلى أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بمعهد "الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم" بجامعة عين شمس، قبل صدور القرار، تنشأ كلية الآثار – جامعة عين شمس وتحل محل المعهد المشار إليه، والمضاف ضمن كليات البند ثالثا جامعة عين شمس والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.  

كلية الآثار جامعة عين شمس كلية الاثار عميد كلية الآثار جامعة عين شمس جامعة عين شمس الدكتور ممدوح الدماطي الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار جامعة عين شمس

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