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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ورفع الإشغالات بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن  بإستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء العشوائي علي الأراضى الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة موجها بتكثيف الحملات اليومية لرفع الأشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامه لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون .

 

أكد المحافظ انه شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس ومسؤولي قسم الإعلانات بالمجلس حملة  لرفع وإزالة عدد من الإعلانات المخالفة بشوارع المدينة ( ش الدروس ) حيث تم رفع ( ١٤ ) إعلان مخالف لقانون الإعلانات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بايقاف أعمال تركيب شدة خشبية لصب سقف دور مخالف بمنطقة حي المستشارين وتم فك الشدة الخشبية بالكامل والتحفظ على كميات من الخشب وحديد التسليح.

 

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بتنفيذ قرار إزالة صادر لغرفة مخالفة بجوار فرن أبو طعيمه بكفر الزقازيق بحري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

 

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بالإشتراك مع الإدارة الهندسية بالحى بفتح شارع بمنطقه حى الزهور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما قامت رئاسه مركز ومدينه أبوحماد بضبط  ١٩ شيشه في بعض الكافيهات بشارع التحرير بالمدينه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وفي سياق متصل  قامت رئاسه مركز ومدينه أبوحماد برفع  ٢٧٦  حالة اشغال وضبط ٤٠ حالة وتحرير ١٢ محضر أشغال وذلك لعودة الإنضباط لشوارع المدينة وفتح الطريق أمام عبور الماره وحركه السيارات، والقضاء علي العشوائية والتكدس وفك الإختناقات المروريه بالشوارع.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحده المحليه بشبرا النخله وبمرافقه القسم الهندسي بالوحدة ومسئول حمايه الأراضي بالاداره الزراعيه بالتصدي لمحاوله حفر على الطريق الرئيسي بشبرا النخلة الجوسق علي مساحه 150متر وتم ردمها على نفقه المخالف واعاده الشئ لأصله.

 

و شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حمله إشغالات واسعه النطاق بمختلف شوارع مدينة بلبيس  لرفع كافه الإشغالات المخالفه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف حفاظاً على الانضباط بالشارع وتحقيق السيولة المرورية بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية  شملت الحمله  (شارع بورسعيد وكافة الشوارع الجانبية به وشارع جمعية الجمل وشارع الثانوية بنات القديمة ومحيط مساكن السلخانة وخلف مسجد الطاهرات).

الشرقية ضبط تحرير مخالفة الأراضى الزراعية الشوارع تعديات

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