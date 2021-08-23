عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: لابد من حل أزمة مصروفات المدارس الخاصة

النائب هانى أباظة
النائب هانى أباظة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان

قال النائب هانى أباظة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنه لابد من حل أزمة مصروفات المدارس الخاصة وسيطرتها على أولياء الأمور.

وأشار أباظة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا في حاجة إلى ضبط أداء المدارس الخاصة ، حتى تحقق مكاسب مالية ، إضافة إلى حفاظها على جودة التعليم.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اختتم أعمال دور الانعقاد الأول، وبلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالأدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق وحصلت بموجبه على ثقة المجلس، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية والري و قانون الصكوك السيادية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

وفي مجال الأدوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.

مصروفات المدارس الخاصة أولياء الأمور جودة التعليم مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى

ترشيحاتنا

بتوجيهات رئاسية.. لقطات حية لعودة المصريين من أفغانستان.. شاهد

بعد عودتهم إلى أرض الوطن.. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هنود يهتفون فرحا عقب إجلائهم من أفغانستان

اعرف عددهم.. إعادة الجالية المصرية من أفغانستان بسلام

الصحة: تسجيل 189 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا وفيات

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

يظهر في سماء مصر الآن .. كل ما تريد معرفته عن القمر الأزرق

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

هجوم عاصف..ركبة سمية الخشاب تثير أزمة على فيسبوك..والفنانة تحذف الصورة

السعودية.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن رخص سير المركبات

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

رسالة نارية من تامر أمين لـ مصححي تظلمات الثانوية العامة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. هل يجوز تغسيل تارك الصلاة متعمدا.. د. أحمد كريمة يجيب

بعد أحمد عبد العزيز.. نجوم قبلوا أدوارا ضعيفة لاحتياجهم للمال "فيديوجراف"

من الرفض إلى القبول.. سميرة عبدالعزيز توافق على العمل مع محمد رمضان .. فيديو

الموجة الرابعة والتطعيم الإلزامي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس عن كورونا

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ