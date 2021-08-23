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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى يطالب بتشكيل لجنة برئاسة مدبولي للاستغلال الأمثل للثروة المعدنية

النائب محمد بدراوى
النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن مصرلا تحسن الاستفادة المثلى من الثروة المعدنية، حيث إن حجم العائد من الثروة المعدنية فى الموازنة العامة للدولة أقل من 2 مليار جنيه.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن 90 % من حجم الثروة المعدنية فى مصر من منجم السكرى ، وبالتالى فإننا فى حاجة إلى الإستغلال الأمثل للثروة المعدنية.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تعديلات قانون الثروة المعدنية لم تأنى بنتائج إيجابية ، ولكن بالعكس كانت هناك شكاوى من تعديلات هذا القانون.

وقال إننا لدينا مشروع المثلث الذهبى لم يحسن استغلاله وهو فى المنطقة الواقعة بين شلاتين وسفاجا والقصير، حيث إن هذه المنطقة مليئة بالمعادن والذهب، إلا أن الاتفاقيات لم تكن ملائمة لإتمام هذا المشروع ، بالإضافة إلى مشروع الرمال السوداء فى كفر الشيخ وسلال جبال البحر الأحمر التى تحتوى على كمل هائل من الثروة المعدنية.

وأكد أن الثروة المعدنية فى مصر تعتبر بمثابة كنز مدفون لم يتم استخراجه حتى الان ، مشيرا إلى أن هذه القطاع يعتبر من أكثر القطاعات التى تساهم فى نمو الاقتصاد القومى.

وطالب بضرورة أن يكون هناك تدخل رئاسى لإستغلال الثروة المعدنية الاستغلال الأمثل من خلال تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وكل المعنيين ، بحيث تكون هناك إجراءات عملية حقيقية ومراجعة كل 3 اشهر بشأن ملف الثروة المعدنية فى مصر.
 

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشركة المصرية للتعدين، بالمساهمة بهيكلها الجديد في حسن إدارة استغلال الثروة المعدنية، من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها، في إطار استراتيجية الدولة الثابتة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر. 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن  التوجيه الرئاسي جاء للإسهام في تعظيم قيمتها المضافة لصالح الاقتصاد الوطني والدخل القومي ويعزز من الخطة الصناعية الشاملة للدولة وجهود خلق مجتمعات عمرانية جديدة عن طريق توفير الاحتياجات اللازمة من المنتجات الخامات الأولية على المستوى المحلي، وبما يخفف من فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة.

واجتمع الرئيس السيسي، مساء أمس السبت، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة شركة صافي، واللواء أ.ح عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس شركة استصلاح الأراضي الصحراوية، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات.

إعادة هيكلة الشركة

وشهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستخدام المحاجر والملاحات، خاصةً ما يتعلق بدراسة حوكمة وإعادة الهيكلة للشركة، بما فيها الوحدات الإنتاجية التابعة لها على مستوى المحافظات، ومصانع الرخام والجرانيت وخطوطها الإنتاجية لاستخراج المواد الخام، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلاً عن زيادة القيمة الاقتصادية للمواد المحجرية المستخرجة.

وتناول الاجتماع متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية علي مستوي الجمهورية، خاصةً في منطقة جنوب الوادي بتوشكي وشرق العوينات.

وتم عرض الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بالدراسات ذات الصلة بمشروعات التنمية الزراعية في منطقة جنوب الوادي والتوسعات المستقبلية المقترحة في هذا الصدد، خاصةً صلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة وتوفير مصادر المياه، وذلك بهدف إقامة مشروعات تنموية مستدامة حول تلك المناطق، وكذا الاستفادة من الجزء الأكبر من المياه التي تفقد بها.

الثروة المعدنية الموازنة العامة للدولة منجم السكري تعديلات قانون الثروة المعدنية مشروع المثلث الذهبى

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