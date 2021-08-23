عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التضامن تهنئ أوائل الثانوية العامة من ذوي الهمم بـ عدد من القرارات|انفوجراف

صدى البلد

١- تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوفير جميع متطلبات الطلاب ذوي الإعاقة تأكيداً لمبادىء تكافؤ الفرص في التعليم، ولن يُترك ذو إرادة وحق خلف الركب.

٢- تنظيم احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزير التربية والتعليم  ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

٣- التضامن ستعمل دائماً على إزالة كافة المعوقات التي تواجههم، وتوفير كافة الفرص لهم لضمان النجاح المستمر، في إطار اهتمام الدولة المصرية المتزايد بقضايا ذوي الإعاقة

 

4- تكليف لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي بعمل أبحاث اجتماعية لكافة الطلاب من ذوي الإعاقة المنتقلين إلى المرحلة الجامعية لحصر كافة احتياجاتهم، والتعاون مع الجامعات المصرية للمساهمة في دعم الطلاب غير القادرين وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السييسي في إيلاء أهمية خاصة لتكافؤ الفرص التعليمية وعدم ترك مستحقاً خلف الركب

5- إطلاق حملة توفير أجهزة تعويضية وأدوات مُعينة تتمثل في حواسب آلية ناطقة (لاب توب ناطق) للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية وجاري التفاوض بشأن النظارات الناطقة في إطار مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي في البرنامج القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"

6- توفير سماعات للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، وكراسي متحركة لذوي الإعاقات الحركية بالشراكة مع صندوق تحيا مصر ومع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمهتمة بشئون ذوي الإعاقة.

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة مهمة للطلاب ذوي الإعاقة المتفوقين قالت فيها: "نجاحكم فخر لنا وسعادة واستزادة من إيماننا الكبير بأنكم قادرون رغم أي ظروف، لكنه خطوة على طريق الحلم، ننتظر نجاحا مبهرا في المرحلة الجامعية، وخطوات واثقة بالنجاح والتفوق، نشد على أياديكم ونقول لكم إلى المزيد".

3e4908cc-a17f-417b-a433-c102d6bcdb18
3e4908cc-a17f-417b-a433-c102d6bcdb18
05be776a-1db0-4a74-b7a4-622afecdae92
05be776a-1db0-4a74-b7a4-622afecdae92
5dc35271-e398-4325-a5db-7419ce5335ef
5dc35271-e398-4325-a5db-7419ce5335ef
8bd9bd0a-7976-4d75-97a6-41e1c881abb9
8bd9bd0a-7976-4d75-97a6-41e1c881abb9
22e02ac1-5f03-44b7-9b51-5a0a467dbe15
22e02ac1-5f03-44b7-9b51-5a0a467dbe15

ترشيحاتنا

اتفاقية تعاون بين ايتيدا وماجد الفطيم لإنشاء مركز خدمات التعهيد المشتركة

المتحف القومى للحضارة يستقبل وزير خارجية صربيا

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر

3 ملايين جنيه غرامة تشغيل مواقع صحفية وإعلامية بدون ترخيص

هيومن رايتس تفضح ممارسات طالبان.. وتدعو أمريكا والناتو لتدخل عاجل

دبلوماسي صيني: نستبعد تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

تطور جديد في حالة نضال الشافعي الصحية

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا.. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

الموجة الرابعة والتطعيم الإلزامي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس عن كورونا

فيديوجراف.. حالته حرجة .. نضال الشافعي يتعرض لأزمة صحية شديدة

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة ..ما القصة؟

توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والجونة والزمالك والإنتاج الحربي بالدوري

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

اﻟﻤﺰﻳﺪ