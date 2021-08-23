وزيرة التضامن تهنئ أوائل الثانوية العامة من ذوي الهمم بـ عدد من القرارات|انفوجراف

١- تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوفير جميع متطلبات الطلاب ذوي الإعاقة تأكيداً لمبادىء تكافؤ الفرص في التعليم، ولن يُترك ذو إرادة وحق خلف الركب.

٢- تنظيم احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

٣- التضامن ستعمل دائماً على إزالة كافة المعوقات التي تواجههم، وتوفير كافة الفرص لهم لضمان النجاح المستمر، في إطار اهتمام الدولة المصرية المتزايد بقضايا ذوي الإعاقة

4- تكليف لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي بعمل أبحاث اجتماعية لكافة الطلاب من ذوي الإعاقة المنتقلين إلى المرحلة الجامعية لحصر كافة احتياجاتهم، والتعاون مع الجامعات المصرية للمساهمة في دعم الطلاب غير القادرين وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السييسي في إيلاء أهمية خاصة لتكافؤ الفرص التعليمية وعدم ترك مستحقاً خلف الركب

5- إطلاق حملة توفير أجهزة تعويضية وأدوات مُعينة تتمثل في حواسب آلية ناطقة (لاب توب ناطق) للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية وجاري التفاوض بشأن النظارات الناطقة في إطار مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي في البرنامج القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"

6- توفير سماعات للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، وكراسي متحركة لذوي الإعاقات الحركية بالشراكة مع صندوق تحيا مصر ومع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمهتمة بشئون ذوي الإعاقة.

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة مهمة للطلاب ذوي الإعاقة المتفوقين قالت فيها: "نجاحكم فخر لنا وسعادة واستزادة من إيماننا الكبير بأنكم قادرون رغم أي ظروف، لكنه خطوة على طريق الحلم، ننتظر نجاحا مبهرا في المرحلة الجامعية، وخطوات واثقة بالنجاح والتفوق، نشد على أياديكم ونقول لكم إلى المزيد".

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