أفغانستان: مقتل وإصابة 4 أشخاص في مطار حامد كرزاي الدولي

قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون جراء إطلاق نار، اليوم /الإثنين/، في مطار حامد كرزاي الدولي في أفغانستان وسط تفاقم حدة الوضع الفوضوي هناك.

وأفادت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، بأن مسلحا مجهولا فتح النار على الحراس الأفغان؛ ما دفع القوات الأفغانية والأمريكية للرد بإطلاق النيران.

ووقع الحادث عند البوابة الشمالية لمطار كابول، ولم يتم التأكد بعد من هوية القتلى والجرحى.

وأغلقت جميع بوابات المطار، حيث لا يزال الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ينتظرون رحلة طيران في طقس حار على الأبواب.

