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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيثم شعبان: انتظروا سيراميكا كليوباترا الموسم المقبل.. وهذه حقيقة عروض القطبين لشادى وهيما

هيثم شعبان
هيثم شعبان

حسم هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا الجدل حول تلقى ثنائى الفريق شادى حسين ومحمد إبراهيم عروضاً من قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، خلال الفترة الماضية بعد تألقهما مع الفريق هذا الموسم.

 

وقال هيثم شعبان، فى تصريحات تليفزيونية: “لم يبلغنى شادى حسين أو محمد إبراهيم بأى عروض بشانهما خلال الفترة الحالية”.

وأضاف: " عقدت جلسة مع اللاعبين وأبلغتهما أن كل لاعب يرتبط بعقد مع النادى لا يحق له التحرك فى مسألة الانتقالات إلا من خلال القنوات الشرعية، ولا توجد أى عروض رسمية ونعمل بشكل جماعى وليس فردياً".

 

وتابع المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا: "نرتب أوراقنا من جديد للموسم المقبل، وسنحاول الوصول إلى نقطة أبعد وأى فريق يأخذ وقتاً فى مرحلة البناء، وضعنا الأساس فى أول موسم لنا بالممتاز" .

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا تجديد تعاقده مع هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرة الأول لمدة موسمين.

 

وكان شعبان نجح في الصعود مع الفريق الموسم الماضي من الدرجة الثانية، وواصل مشواره حتى تمت إقالته وتعيين ضياء السيد خلفًا له، ثم عودته مجددًا لقيادة الفريق.


وكشف مسؤولو نادي سيراميكا عن تجديد التعاقد مع المدير الفني لمدة موسمين مقبلين.

ويحتل فريق سيراميكا كليوبترا  المركز التاسع في ترتيب بطولة الدوري  المصري برصيد 38 نقطة، حصدهم من 32 مباراة، بالفوز في ثمانية مباريات والتعادل في 14 بينما خسر 10 مواجهات.

سيراميكا كليوباترا شادي حسين محمد ابراهيم الأهلى الزمالك

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