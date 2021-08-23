محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

بحث اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خلال زيارته لمقر للأكاديمية بمدينة الإسكندرية، اليوم، سبل التعاون المشترك لإفتتاح فرع للأكاديمية لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

وعقب اللقاء، التقي الزملوط بطلاب وأساتذة الأكاديمية بحضور المفكر السياسي الدكتور مصطفي الفقي ، حيث استعرض خطط وبرامج التنمية بالمحافظة وأبرز المقومات الإستثمارية والطبيعية والبيئية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات.