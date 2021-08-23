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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

بحث اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خلال زيارته لمقر للأكاديمية بمدينة الإسكندرية، اليوم، سبل التعاون المشترك لإفتتاح فرع للأكاديمية لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة. 

 

وعقب اللقاء، التقي الزملوط بطلاب وأساتذة الأكاديمية بحضور المفكر السياسي الدكتور مصطفي الفقي ، حيث استعرض خطط وبرامج التنمية بالمحافظة وأبرز المقومات الإستثمارية والطبيعية والبيئية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات.

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