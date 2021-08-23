بالأسماء|الأوقاف تعلن عن مستحقي الاختبار الشفوي في الخطابة بالمكافأة على بند التحسين 

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي "المجموعة الأولى" من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمسجد النور بالعباسية.

وحذرت الأوقاف أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي والمؤهل مع الاطلاع على الأصل، وفق الجدول التالي:-



يوم السبت الموافق: 4 / 9 / 2021م .

1. محمد يوسف عطا عبد المحسن أبو شندي - الإسكندرية

2. عبد الرحمن يوسف عطا عبد المحسن ابو شندي - الإسكندرية

3. مصطفى عبد الرازق أحمد بلال - الإسكندرية

4. ياسر محمود محمود المزارة - الإسكندرية

5. أحمد نصر فتح الله نصر - الإسكندرية

6. أحمد سليم العزب عبد الله - الإسكندرية

7. محمد السيد إبراهيم محمد - الإسكندرية

8. علي أحمد محمود أحمد عبد الرحمن - الإسكندرية

9. أحمد بري محمد محمود البوهي - الإسكندرية

10. عبد اللطيف محمود عبد اللطيف - الإسكندرية

11. عبد العليم سمير عبد العليم درويش - الإسكندرية

12. محمد عصام زكي أمين الجمل - الإسكندرية

13. محمد هشام محمد السايح - الإسكندرية

14. محمود إبراهيم محمود إبراهيم - الإسكندرية

15. عمرو إبراهيم أحمد الرفاعي - الإسكندرية

16. عبد الرحمن سيد عبد الباسط السيد - الإسكندرية

17. أحمد محمد محمد عبدربه - الإسكندرية

18. مؤمن عادل مصطفى - الإسكندرية

19. أحمد محمد صادق فهمي - الإسكندرية

20. عبد الكريم نصرالله أبو بكر عثمان - الإسكندرية

21. مصطفى جلال عبد العزيز إبراهيم الشافعي - الإسكندرية

22. صلاح أبو سيف إبراهيم الأبيض - الإسكندرية

23. عبد الرحمن ياسين منصور علي السيد عسكر - الإسكندرية

24. خالد محمد عبد الحليم - الإسكندرية

25. أحمد طارق محمد أحمد - الإسكندرية

26. السيد مصطفى محمد أحمد حجر - الإسكندرية

27. محمد إسماعيل عبد الله حسين - الإسكندرية

28. الحسن السيد حسن محمد النجار - الإسكندرية

29. محمد صابر عبد الحميد محمد - الإسكندرية

30. أحمد وحيد محمد حسنين محمد - الإسكندرية

31. عبد الرحمن منصور عبد الرحمن محمد عمارة - الإسكندرية

32. طه محمد طه عبد العاطي عطا - الإسماعيلية

33. محمد عبد النبي عبد العزيز محمد - الإسماعيلية

34. حمدي أحمد صابر محمود - الإسماعيلية

35. محمود محمد علي عبد العال - الإسماعيلية

36. عمرو جلال محمد متولي - الإسماعيلية

37. حسن صلاح صابر عبد العاطي - الإسماعيلية

38. أحمد محمد عبد الهادي سلامه - الإسماعيلية

39. جمعة أحمد محمود عبد الله - الإسماعيلية

40. محمد حسين محمد حسين - الإسماعيلية



• - يوم الأحد الموافق: 5 / 9 / 2021م .

1. أيمن عبد الستار السيد محمد - الإسماعيلية

2. جمال شعيب سلامة محمد - الإسماعيلية

3. محمد فؤاد عبد الله عبد الدايم أحمد - الإسماعيلية

4. محمود إبراهيم محمد فهمي - الإسماعيلية

5. عطيه فرج عطيه محمود - الإسماعيلية

6. السيد محمد حسن حنفي كفافي - الإسماعيلية

7. حسن عبد المعز أحمد السيد عاشور - الإسماعيلية

8. إسلام رجب صبري بيومي - الإسماعيلية

9. أحمد أبو يحيي السيد محمد - الإسماعيلية

10. الخضري محمد الحضري حسن - بور سعيد

11. خالد جابر عبد الموجود منصور - بور سعيد

12. محمود محمدين فتحي صالح - بور سعيد

13. محمود محمد محمد جابر العاصى - جنوب سيناء

14. عبدالقادر جمال الدين مصطفى محمد - جنوب سيناء

15. محمد محمد نجيب جادو إسماعيل طه - جنوب سيناء

16. أحمد محمود هاشم عبد القادر - جنوب سيناء

17. إبراهيم محمد عبدالبارى إبراهيم حمتو - جنوب سيناء

18. محمد كرم سعد عثمان حماد - جنوب سيناء

19. موسى حسن حسن سعيد - دمياط

20. عمار محمود عبدالرازق عبدالمجيد متولى - دمياط

21. أحمد السيد إسماعيل - دمياط

22. عبدالرحمن نافع هاشم شريف عبد الحميد - دمياط

23. عبدالرحمن عبد الباري محمود محمد - دمياط

24. عبدالرحمن عوض محمد محمد عبدالرحمن - دمياط

25. رائد إسماعيل محمد عزام - دمياط

26. عاصم عبدالحميد العوادلي - دمياط

27. أحمد محمد عبد المقصود عرابى - دمياط

28. محمود داود صابر الرمال - دمياط

29. أسامة السيد محمد محمد حواس - دمياط

30. مصطفى بيومي أحمد إبراهيم حمودة - دمياط

31. عمار محمد صلاح بلح - دمياط

32. محمد محمد عبده يوسف - دمياط

33. فادي أيمن محمد غنيم - دمياط

34. محمد عبد الرازق عبدالرازق سلال - دمياط

35. وليد إبراهيم محمد إبراهيم البصراطي - دمياط

36. وائل محمد رفعت إسماعيل بدر شريف - دمياط

37. أسامة محمد محمد السعيد الشويحي - دمياط

38. عبد العزيز سمير الدحدوح - دمياط

39. عبده يحيى محمد الباشا - دمياط

40. أمير أمين أمين محمد فرح - دمياط

• - يوم الاثنين الموافق: 6/ 9 / 2021م .

1. على عبده عبده بحيرى - دمياط

2. محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد - دمياط

3. محمد مصطفى أحمد عباس - دمياط

4. إبراهيم يحيى محمد الباشا - دمياط

5. معاذ أحمد أحمد الريدي - دمياط

6. محمد حسن عبد الرازق أبو شتا - دمياط

7. محمد أمين عبد الرشيد زغلول - دمياط

8. محمد جاد كمال محمد خضيرة - دمياط

9. إسلام محمد على جودة - دمياط

10. أحمد الحسيني مخيمر الحسيني - دمياط

11. عبدالله محبوب المغاورى المتولى المحلاوى - دمياط

12. المتولي جميل جوده المتولي - دمياط

13. عمر محمود عبد الفضيل أحمد - السويس

14. محمود عبدالودود أحمد حمد الله - السويس

15. محمد فرج محمد عبدالرحمن شمعه - السويس

16. أحمد إبراهيم علي الخزرجي - السويس

17. عبدالله سعد أحمد محمد - السويس

18. محمود أحمد مقبول مصطفى - السويس

19. محمد أحمد علي إبراهيم - شمال سيناء

20. عمر هشام محمد الشرقاوي محمد عوض - شمال سيناء

21. أحمد يوسف محمد عبد المطلب - شمال سيناء

22. عبدالله عبد الغفار لطفي حمزة - شمال سيناء

23. أحمد شكري محمد السيد - شمال سيناء

24. أحمد عبدالوهاب زكي - شمال سيناء

25. أحمد جميل سالم إبراهيم - شمال سيناء

26. عبدالرحمن سامى شراب نعمان - شمال سيناء

27. عبدالله ربيع عبدالتواب سليم - شمال سيناء

28. أحمد رمضان محمد صالح - شمال سيناء

29. أحمد محمد سليمان راحيل - شمال سيناء

30. عاطف محمد مبارك حسين - شمال سيناء

31. محمد أحمد رمضان مصطفى - الفيوم

32. سلامة عبد الحليم محمود طلبة - الفيوم

33. محمد محمود عبدالعزيز كامل - الفيوم

34. محمد رمضان توفيق عبد المجيد - الفيوم

35. أحمد فكري عبدالتواب - الفيوم

36. محمود سعد عبدالله حسين - الفيوم

37. طه محمد طه - الفيوم

38. طه حسين علي خلف - الفيوم

39. سعيد علي حسين علي - الفيوم

40. وائل شعبان محمود إسماعيل - الفيوم



• - يوم الثلاثاء الموافق: 7 / 9 / 2021م .

1. محمود محمد إبراهيم علي - الفيوم

2. إسلام محمد عبدالباقي محمد - الفيوم

3. محمد رمضان حسن محمود - الفيوم

4. عمرو محمد عبدالجواد عبدالباقي - الفيوم

5. أحمد علي محمد عبد السلام - الفيوم

6. حماده أحمد رجب شافعي - الفيوم

7. مصطفى عصام عبدالكريم شحاتة - الفيوم

8. فتحي سيد فتحي سيد - الفيوم

9. أحمد سيد محمود محمد - الفيوم

10. محمد معوض محمد عبدالعزيز - الفيوم

11. أحمد محمد عبد الستار صالح - الفيوم

12. إسلام محمد شعبان حميدة - الفيوم

13. أحمد حسين شمردن عبد المقصود - الفيوم

14. محمد رمضان فيصل عبد النبي - الفيوم

15. عمر السيد جابر مصطفى - الفيوم

16. جابر ربيع رشاد صابر - الفيوم

17. أحمد مختار عبد الله أحمد - الفيوم

18. عمر أحمد حمدي سعد - الفيوم

19. محمد سلطان عبد الجواد حسن شيحة - الفيوم

20. أحمد علي عبدالهادي عبدالرحمن - الفيوم

21. أحمد محمد عبد التواب شعبان - الفيوم

22. محمد صابر محمد سيد - الفيوم

23. شعبان جمعه عبد التواب علي - الفيوم

24. أحمد محمد حمدي محمد - الفيوم

25. أحمد أبوبكر إبراهيم سليمان - الفيوم

26. أحمد عيد يونس علي - الفيوم

27. عبدالتواب ماهر عويس كامل - الفيوم

28. محمد جمال ممدوح نحاس - الفيوم

29. عبدالرحمن شعبان عبد الدايم عبدالسلام - الفيوم

30. طارق يحيي عبد الغفار عيسى - الفيوم

31. إسلام رمضان سيد سنجق - الفيوم

32. محمد حمدي محمد محمود - الفيوم

33. إسلام عمر عمر محمد - الفيوم

34. إسلام محمد عبد العاطي سالم - الفيوم

35. إسلام سيد مفتاح رمضان - الفيوم

36. محمد قطب متولي عبداللطيف - الفيوم

37. محمد ناصر مسعد أحمد - الفيوم

38. حماده صالح عبدالله عبدالعزيز - الفيوم

39. عبدالرحمن محمود حسن محمد - الفيوم

40. محمد أشرف محمد علي - الفيوم



• - يوم الأربعاء الموافق: 8 / 9 / 2021م .

1. مصطفى سعد مصري مصري - الفيوم

2. محمود محمد حسانين عبدالواحد - الفيوم

3. محمد جوده عبد الرازق حميدة - الفيوم

4. حسام أحمد عبد الله أحمد - الفيوم

5. محمد عبد العليم محمود - الفيوم

6. محمد أيمن محمد محمد - الفيوم

7. محمد حمادة نوضي سالم - الفيوم

8. محمد أحمد محمود حسن - الفيوم

9. راتب حمد محمد الأسود - مطروح

10. عثمان السنوسي محمد السنوسي - مطروح

11. عبدالله سمير عوض الشيخ - مطروح

12. محمد عبد الحكيم عيسى عبد المجيد - مطروح

13. عبدالرحمن محمد طه علي غلاب - مطروح

14. عبدالوهاب أحمد عبدالقادر أحمد - مطروح

15. صالح رضا محمد عبد الحميد - مطروح

16. عبد الموجود عدلي عبد الموجود محمد - مطروح

17. أحمد سليمان عيسي أحمد - مطروح

18. عمار مصطفى محمد عفيفي - مطروح

19. عبدالرحمن سمير عوض الشيخ - مطروح

20. عبدالغني عبدالفتاح عبدالشافي فاخر - مطروح

21. عمر عبدالتواب عبدالعظيم علي - مطروح

22. عبدالرحمن محمد نصر ندا الجندي - مطروح

23. محمود إبراهيم قبيصي محمد - مطروح

24. محمد بدوي محمد عبدالله عراده - مطروح

25. مصعب ماهر إسماعيل عبدالعزيز - مطروح

26. معاذ محمد أحمد عبدالله - مطروح

27. سليمان محمد عبد الجواد مبروك - مطروح

28. محمد على مسعود بيومي داود - مطروح

29. محمد أحمد عبدالعظيم عبد الهادي - المنيا

30. محمد عبدالله عبدالحكيم علي - المنيا

31. محمد طه عبد الحافظ محمد - المنيا

32. ياسر أحمد محمود عبدالحكيم - المنيا

33. محمد عبد العاطي محمد إبراهيم - المنيا

34. محمود أحمد محمد حافظ - المنيا

35. عبدالعزيز ربيع محمد محمد - المنيا

36. محمد ربيع محمد جلال - المنيا

37. طه مخيمر أحمد محمد - المنيا

38. محمد عيد زغلول بكر - المنيا

39. صدام عادل محمود على - المنيا

40. محمد حسنى دياب فرغلى - المنيا



• - يوم الخميس الموافق: 9 / 9 / 2021م .

1. راضي حسنى عبد المالك زيدان - المنيا

2. فتحي ناجح إبراهيم حسن - المنيا

3. مؤمن محمود فتحي أحمد - المنيا

4. حمزة بدر محمد محمد - المنيا

5. محمد رمضان عبدالعظيم صالح - المنيا

6. محمود علي عبدالبصير عبدالرازق - المنيا

7. محمد عبد الرحيم علي مرعي - المنيا

8. وائل محمد عبد العزيز محمد - المنيا

9. محمود صلاح محمود عبدالباقي - المنيا

10. عصام محمد محمد عبد القادر - المنيا

11. محمد شحاته محمد عبد الصبور - المنيا

12. حسين عبدالحليم عبدالعال - المنيا

13. علي محمد حلمي عبد الجابر - المنيا

14. محمد إبراهيم عبدالرحمن طراف - المنيا

15. محمود محمد عبدالعزيز محمود - المنيا

16. مصطفى سيد محمود سليمان - المنيا

17. محمود أبو فاخره محمد - المنيا

18. محمد عبدالحفيظ عبدالكريم محمد - المنيا

19. هاني إسماعيل أحمد عبد اللاه - المنيا

20. حماده فاروق محمد محمد - المنيا

21. محمود فتحى عبد الرحمن حسين - المنيا

22. أحمد جمال سيد موسي - المنيا

23. كريم عمر محمد عمر - المنيا

24. محمد فاروق حلمي على - المنيا

25. محمود نادي عبدالحميد أحمد - المنيا

26. محمد عيد رشدي عبد العظيم - المنيا

27. أبو بكر لطفى شحاته كامل - المنيا

28. مصطفى حسين عبداللطيف حسن - المنيا

29. حماده محمد عبدالمالك محمد - المنيا

30. محمود محمد عبدالرحمن محمد - المنيا

31. حسين أحمد جمال يونس محمود - المنيا

32. علي صبره فتحي عبدالباقي - المنيا

33. علي عطيه عبدالله حسين - المنيا

34. علي محمد محمود عطية - المنيا

35. علي عبد المحسن عبدالحميد أحمد - المنيا

36. محمود محمد فوزي علي عبدالرحمن - المنيا

37. أحمد محمد جمعة عبدالعليم - المنيا

38. محمد على عبد الدايم على - المنيا

39. محمد محمود ثابت عبدالله - المنيا

40. محمد مفتاح جابر حسن - المنيا



• - يوم السبت الموافق: 11 / 9 / 2021م .

1. محمود فتحى عبدالمجيد - المنيا

2. محسن عاشور علي بخيت - المنيا

3. علي عبد الحميد علي عبد الجواد - المنيا

4. محمد شندي مصطفى عبدالرحمن - المنيا

5. أحمد علي حسن أحمد - المنيا

6. أحمد حمادة محمود عبد اللطيف - المنيا

7. عبدالغني ربيع عبدالغني حسن - المنيا

8. محمود محمد طايع عبد الرحيم - المنيا

9. إسلام عبد الفتاح عيد توفيق - المنيا

10. مصطفى عبد السند عبد الحميد عبد السند - المنيا

11. محمد محيي عبدالوهاب محمد - المنيا

12. إسلام أحمد كمال أحمد - المنيا

13. محمد نادي يحيي عبد القادر - المنيا

14. محمد جمال عبد الوهاب حسانين - المنيا

15. محمد أحمد رشدى محمد - المنيا

16. محمد أحمد عبدالفتاح رزق - المنيا

17. ياسر خالد بكير أحمد - المنيا

18. أحمد عاطف عبد الجابر محروص - المنيا

19. أحمد شحاتة حافظ عبد المقصود - المنيا

20. أحمد نصر شحاتة رياض - المنيا

21. إبراهيم عبد الرازق عويس - المنيا

22. سيد جمال كامل عبد الحليم - المنيا

23. محمد ناصر سيف رياض - المنيا

24. نادر جمعة صالح محمد - المنيا

25. الحسينى عامر خليفة محمد - المنيا

26. بكر أحمد محمد أحمد - المنيا

27. بكر جمال على عبد المعبود - المنيا

28. عبد المحسن علي عبد المحسن عثمان - المنيا

29. عبدالتواب سليمان عيد نصر - المنيا

30. محمد أحمد عبداللطيف عبد البديع - المنيا

31. أحمد شعراوى عزت عبدالعليم - المنيا

32. محمد يوسف عبد الجابر صابح - المنيا

33. هاني سعد عبد الباري محمد - المنيا

34. محمد عبد الستار منصور صالح عمار - المنيا

35. محمود تاج الدين أحمد عبد الواحد - المنيا

36. إسلام عادل رجب عبدالحليم - المنيا

37. علي محمد عبد الحميد عبد الشكور - المنيا

38. يوسف مسعود ربيع عبد الحميد - المنيا

39. عثمان عادل عثمان يوسف - المنيا

40. عبدالرحمن بكري أبو غنيمه محمد - المنيا



• - يوم الأحد الموافق: 12 / 9 / 2021م .

1. محمود خلف شحاته إبراهيم - المنيا

2. إسلام حجاج ناجي عبد السلام - المنيا

3. حسن أحمد عبد الحفيظ فرج - المنيا

4. محمد علي أحمد مسعود - المنيا

5. أحمد صلاح إسماعيل صالح - المنيا

6. عمرو محمد عبد الرحمن حسن - المنيا

7. أحمد عبدالمالك حسين إسماعيل - المنيا

8. عاصم عوض فؤاد محمد - المنيا

9. عبد الله أحمد محمد عبد الغني - المنيا

10. مصطفى عيد عبد المهيمن عباس - المنيا

11. علاء يحيي علي عباس - المنيا

12. محمد صفوت خيري خلف - المنيا

13. أحمد عبدالفتاح علام عبدالشافي - المنيا

14. صادق محمد صادق حسن - المنيا

15. أحمد مسعود محمد عبدالحميد - المنيا

16. طه بدر محمود عبد المعتمد - المنيا

17. عاصم ربيع حسن عبدالمجيد - المنيا

18. محمود جمال كامل محمد - المنيا

19. محمود فرغلى عبد الباقي - المنيا

20. مصطفى صلاح عبدالمنعم عبدالحافظ عثمان - المنيا

21. مؤمن بكر طه عبد البصير - المنيا

22. أحمد نادي عبد العظيم حسن محمد - المنيا

23. كمال صابر زغلول محمد - المنيا