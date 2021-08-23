علماء عن كورونا.. اللقاح سيكون أقل فعالية في الشتاء القادم

يعيش العالم منذ أكثر من عام و نصف، في جائحة كورونا و تسبب ذلك الوباء في سقوط ملايين الأرواح حول العالم، و لكن بعد إصدار لقاحات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا اصبح الأمر أكثر هدوءا .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" فإن علماء بريطانيون اكدوا أن لقاح كورونا قد يكون أقل فعالية في الشتاء القادم بعدما ترددت اخبار عن برودة فصل الشتاء القادم .



أوضحت صحيفة " ديلي ميل"، أن العلماء أشاروا إلى أنه برغم إنتشار لقاحات كورونا حول العالم، إلا أن الشتاء القادم قد يشهد إرتفاع جديد في حصيلة مصابي كورونا .

و ذكرت وسائل اعلام بريطانية أن فرص نجاح لقاح الفيروس خلال العام القادم ستكون ما بين 30-60% ، حيث انها إنخفضت كثيرا عن العام الماضي .

جدير بالذكر أن العلماء يخشون من أن مناعة المواطنين قد تكون أصبحت أقل تفاعلا من الفيروس على الرغم من الحصول على جرعة من اللقاح و ذلك بسبب عدم إمكانية تطوير اللقاح بنفس السرعة التي يتطور بها الفيروس .

