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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علماء عن كورونا.. اللقاح سيكون أقل فعالية في الشتاء القادم

اللقاح سيكون أقل
اللقاح سيكون أقل فعالية في الشتاء القادم

يعيش العالم منذ أكثر من عام و نصف، في جائحة كورونا  و تسبب ذلك الوباء في سقوط ملايين الأرواح حول العالم، و لكن بعد إصدار لقاحات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا اصبح الأمر أكثر هدوءا . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" فإن علماء بريطانيون اكدوا أن لقاح كورونا قد يكون أقل فعالية في الشتاء القادم بعدما ترددت اخبار عن برودة فصل الشتاء القادم . 

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أوضحت صحيفة " ديلي ميل"، أن العلماء أشاروا إلى أنه برغم إنتشار لقاحات كورونا حول العالم، إلا أن الشتاء القادم قد يشهد إرتفاع جديد في حصيلة مصابي كورونا . 
و ذكرت وسائل اعلام بريطانية أن فرص نجاح لقاح الفيروس خلال العام القادم ستكون ما بين 30-60% ، حيث انها إنخفضت كثيرا عن العام الماضي . 
جدير بالذكر أن العلماء يخشون من أن مناعة المواطنين قد تكون أصبحت أقل تفاعلا من الفيروس على الرغم من الحصول على جرعة من اللقاح و ذلك بسبب عدم إمكانية تطوير اللقاح بنفس السرعة التي يتطور بها الفيروس .
 

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