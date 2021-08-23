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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

10 سبتمبر .. انطلاق بطولة عائلة الأهلي للشطرنج

صدى البلد

أعلنت اللجنة العليا للجان بالنادي الأهلي، وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية للنادي، وتحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج عن إقامة بطولة عائلة الأهلي للشطرنج، خلال الفترة من 10إلى 18 سبتمبر المقبل.
وسوف يحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية وعينية، بالإضافة إلى ثلاث جوائز أخرى تمنح لأفضل ناشئ أقل من 16عاما، وأفضل سيدة، وأفضل رواد فوق60 عاما.

وأكدت اللجنة العليا للجان على أن تلقي طلبات الاشتراك في البطولة مستمر حتى يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، وذلك لجميع الأعضاء من الجنسين ولكل الأعمار بداية من 10 سنوات.

وقالت إن تصفيات البطولة تبدأ يوم الجمعة 10 سبتمبر بفرع النادي في الشيخ زايد ثم في اليوم التالي 11 سبتمبر بمقر مدينة نصر ثم يوم الجمعة 17 سبتمبر بالمقر الرئيسي في الجزيرة .

وأضافت ان التصفيات النهائية سوف تختتم يوم 18 سبتمبر بالمقر الرئيسي في الجزيرة .

 
 

اللجنة العليا للجان بالنادي الأهلي بطولة عائلة الأهلي للشطرنج الاتحاد المصري جوائز مالية النادي الأهلي

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