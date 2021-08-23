بعد أحمد عبد العزيز.. نجوم قبلوا أدوارا ضعيفة لاحتياجهم للمال "فيديوجراف"

أثارت شائعة إفلاس الفنان أحمد عبد العزيز، موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” بعدما أشيع عنه أنه اضطر إلى بيع أثاث منزله للإنفاق على نفسه، وه ما فتح الباب لتداول الرواد العديد من نماذج الفنانين الذين أعلنوا إفلاسهم.

تصريحات الفنان أحمد عبد العزيز

ونفى الفنان أحمد عبد العزيز، الشائعة ببرنامج “ تحت الشمس”، قائلا "الكلام ده طبعا مش حقيقي، ربنا مبيسبش حد من غير عشا وأحيانا بقبل أحسن الأدوار الوحشة المعروضة عليا حتى لو مش مبسوط بيها أوي لكن بكون مضطر".

نجوم أعلنوا إفلاسهم أواخر حياتهم

هناك العديد من نجوم الفن الذين لمع نجمهم لسنوات عديدة فاسعد الجمهور بأعمالهم وقدموا مسيرة فنية كبيرة حققت نجاحا كبيرا على مر السنين إلا أن دوام الحال من المحال فبعضهم لم يستكر الوضع معه على ما هو عليه وانقلب حالهم رأسا على عقب، فبعد أن كانوا يملكون ملذات الدنيا تحولت حالتهم الي حالة يرثى لها؛ حتى أن وصل بهم الحال لقبول أدوار ضعيفة لا تتناسب مع نجوميتهم، وكل ذلك من أجل المال فقط وتغير أساسيات حياتهم ومن ابرز هؤلاء إسماعيل ياسين و ومحمد فوزي وعبد الفتاح القصري وغيرهم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تصريحات الفنان احمد عبد العزيز حول شائعة افلاسه وبيع عفش منزله ونجوم تعرضوا للإفلاس من خلال الفيديوجراف التالي.