تأمين صحى بورسعيد يبدأ إجراءات علاج مصاب بشلل رباعى

استقبل الدكتور مصطفي شعبان مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد اليوم الأثنين، الشاب محمد عليوة المصاب بشلل رباعي نتيجة قطع بالحبل الشوكي ناتج عن حادث منذ 9 سنوات، وذلك لبحث سبل العلاج علي نفقة التأمين الصحي الشامل.

ونسق شعبان مع مسئولي التأمين الصحي في بورسعيد للوقوف علي الخطوات التي يمكن من خلالها أن يحصل الشاب علي الخدمة الطبية ويجري العملية الجراحية، مؤكداً أن التأمين الصحي الشامل مشروعًا رئاسياً صخماً يستهدف حصول كل مواطن علي الخدمة الطبية الكاملة.

وفحص مدير رعاية بورسعيد، الأوراق الخاصة بالمريض وحرص علي التواصل مع الجهة التي صدرت منها، وذلك للتعرف علي الخطوات اللازمة للتنسيق بين كل الجهات ليحصل محمد عليوة علي العلاج، ويجري العملية الجراحية ويستعيد قدرته علي الحركة من جديد بعد 9 أعوام، ومع الأيام الأولي لإعتماد العلاج من منظومة الغذاء والدواء fda.

وطلب «مدير الرعاية» من أسرة المريض استكمال بعض الأوراق لبدء الخطوات اللازمة للعلاج، قائلاً: «الدولة المصرية في ظل قيادتها السياسية الحالية حريصة علي أن يحصل المواطن علي خدمة طبية تليق بمصر الجديدة».

وشدد شعبان، على أن هيئة الرعاية الصحية بقيادة الدكتور أحمد السبكي لا تغفل عن مريض، وتقدم كل ما لديها من إمكانيات لخدمة المرضي، وتضع صحة المواطن المصري نصب أعينها.

من جانبه، قدم الشاب محمد عليوة البالغ من العمر 39 عاماً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأثني علي قيادات هيئة الرعاية، وأكد أن رحلته اليوم داخل مبني التأمين الصحي الشامل أعادت له الأمل من جديد في الشفاء.

ومحمد عليوة يلازم الفراش منذ 9 سنوات علي مرتبة هوائية لحمايته من قرح الفراش، ويرتدي البامبرز ويعيش بالقسطرة ولا يستطيع مساعدة نفسه، لأنه مصاب بشكل رباعي كامل أفقده الحركة والإحساس، وجعله غير قادر علي خدمة نفسه معتمدًا علي أسرته حتي أن سقط من قبل وأصيب بجرح في رأسه وظل 6 ساعات غارقًا في دمائه، وظل محمد عليوة 9 سنوات يصارع المرض ويتحدى اليأس وينشر الأمل وذلك خلال الفترة التي كان يعجز فيها الطب علي إيجاد العلاج، حتي ظهر النور من باطن الظلام واعتمدت هيئة الغذاء والدواء fda علاج لحالته.