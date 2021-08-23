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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد ناجي: لقب الدوري لم يحسم.. وسموحة كان يمكنه منافسة الأهلي والزمالك

أحمد ناجي
أحمد ناجي

قال  أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن فريقه كان بإمكانه المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز مع الأهلي والزمالك، لافتا إلى أن اللقب لم يُحسم حتى الآن لصالح القلعة البيضاء.

وأضاف أحمد ناجي خلال مداخلة ببرنامج "بي أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورت": "سموحة كان يُمكنه المنافسة على بطولة الدوري المصري هذا الموسم وبشراسة، الفريق تعادل 19 مباراة، لو كان فاز في 9 أو 10 كان سينافس الأهلي والزمالك على اللقب".

وعلق أحمد ناجي على رفض ليفربول السماح لـ محمد صلاح بالانضمام إلى منتخب مصر، قائلا: "الجماهير أصبحت تملأ الاستادات وحصلوا على اللقاح، وأعتقد أن اللاعبين أيضا حصلوا على اللقاح، أتمنى أن هذا الخبر يكون غير صحيح".

وأتم: "النادي الأهلي جماهيره اعتادت على حصد بطولة الدوري، ولكن خسارة اللقب ليست نهاية الكون، والموسم لم ينته بعد، الزمالك ناد كبير ولو حقق البطولة سنهنئه وتستمر الحياة والمارد الأحمر لن يقف على بطولة".

ويحتل سموحة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، ويأتي المصري وبيراميدز في المركزين الرابع والخامس برصيد 49 نقطة.

احمد ناجي نادي سموحة الدوري المصري الممتاز الأهلى الزمالك محمد صلاح

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