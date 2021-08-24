اقتصاد الإمارات|1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 284 مبايعة بقيمة 681.18 مليون درهم منها 43 مبايعة أراض بقيمة 191.64 مليون درهم و241 مبايعة شقق وفلل بقيمة 489.53 مليون درهم.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “ وام” إن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 17 مليون درهم في منطقة مدينة المطار تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ومن ثم مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 130 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

و تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 591.88 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 71.48 مليون درهم و73 رهن فلل وشقق بقيمة 520.4 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخيران بقيمة 400 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الثالثة بقيمة 50 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 37.83 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 15 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 15 مليون درهم.

