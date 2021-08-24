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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24- 8- 2021

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر  سعر الدولار أمام الجنيه علي مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24-8-2021 بعد ان انخفض أمس مقدار 3 قروش وذلك للمرة الأولى منذ 4 أسابيع سابقة.

 

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري لـ 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيها للبيع .


 


وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه لبيع في بنك الامارات دبي الوطني


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " العربي، الأهلي المصري، التجاري وفا ايجيب، مصر".

 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " ابوظبي الأول، الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، ABC، الاسكندرية”.

 

بلغ  متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدوليCIB، قطر الوطنيQNB، اتش اس بي سي، بلوم، كريدي اجريكول، المصرف العربي الدوليAIB، سايبـ،، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، عودة، الكويت الوطنيNBK، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، المصرف المتحد".


اعلي سعر 


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في مصرف ابوظبي الاسلامي".


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي،قناة السويس، البمشرق، البركة، الاهلي المتحد، في  التعمير والاسكان".

 

سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه لشراء و 15.75 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي
 

سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه اخبار مصر مال واعمال البنك الاهلي

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