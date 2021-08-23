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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

601 مليون دولار.. تراجع طفيف في احتياطي الذهب بنهاية العام المالي الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

انخفض حجم احتياطي الذهب لمصر بنهاية العام المالي الماضي إلي 4.111 مليار دولار مقابل 4.41 مليار دولار في مايو السابق بفارق 601 مليون دولار ومقارنة بـ 4.13 مليار دولار في إبريل 2021 بفارق 20 مليون دولار .


كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول صافي الاحتياطي النقدي لـ 40.6 مليار دولار في يونيو الماضي مقابل 40.5 مليار دولار في مايو السابق له ومقارنة بـ 40.343 مليار دولار في إبريل 2021.

بعد تحذيرات البنوك.. البنك المركزي يوضح كيف تقدم شكاوى في حالات التعرض للنصب.. والائتمان المحلي للقطاع الخاص يرتفع لـ 1.2 تريليون جنيه في مايو الماضي

البنك المركزي: تراجع طفيف في الائتمان المحلي للقطاع العام بنهاية مايو الماضي


ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من أرصدة العملات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بالاضافة إلي الاحتياطي الذهبي وحصيلة الصادرات المصرية و الإيرادات السياحية.


وفقا للتقرير فإن أرصدة الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغت 36.3 مليار دولار في يونيو 2021 مقابل 36.033 مليار دولار في مايو السابق ومقارنة بـ 36.1 مليار دولار في إبريل السابق.


وقال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطي النقدي لمصر يكفي حتي أكثر من 7 أسابيع من احتياجات البلاد من السلع والمواد الخام، موضحا أن تلك المدة تتجاوز النسب العالمية.

 

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