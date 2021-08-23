البنك الزراعي يحذر عملاءه .. ويوجه بعدم الإفصاح عن أي بيانات.. تفاصيل

وجه البنك الزراعي المصري عملاءه إلى ضرورة توخي الحذر واتباع كافة الاحتياطات لمواجهة أي محاولات احتيال قد يتعرضون لها، خاصة الاستجابة لأي رسائل نصية أو مكالمات هاتفية قد تصلهم من أشخاص يدعون أنهم من موظفي البنك الزراعي المصري أو غيره من الجهات ويطلبون تزويدهم بمعلومات وبيانات عن حساباتهم البنكية.

وناشد البنك عملاءه سرعة إبلاغ البنك فورا من خلال زيارة فروعه أو بالاتصال برقم مركز الاتصال 19080 في حال تعرضهم لأي محاولة للاحتيال بهذه الطريقة أو غيرها من طرق الاحتيال الهاتفي أو الإلكتروني.

كما ناشد البنك عملاءه بالحفاظ على سرية معلوماتهم الشخصية وبياناتهم البنكية وعدم الإفصاح عنها لأي شخص أيا كانت الصفة التي يتحدث بهاـ مؤكداً أن البنك وجميع موظفيه لم ولن يطلبوا أي معلومات سرية أو يقوموا بتحديث بيانات العملاء عبر الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية أخرى حرصا على سرية بيانات العملاء ومصالحهم.

ويؤكد البنك الزراعي المصري مسئوليته الكاملة عن حماية مصالح عملائه ويضع على رأس أولوياته واهتماماته تأمين بيانات حساباتهم وتعاملاتهم البنكية وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري وبما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.