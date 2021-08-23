تعاون جديد بين البنك التجارى الدولى والاهلى صبور ..تفاصيل

وقّعت شركة الأهلي صبور الشركة الرائدة في مجال صناعة العقارات بمصر، بروتوكولًا للتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر(CIB) أحد أهم وأكبر بنوك القطاع الخاص بالبلاد، لتوفير خدمات التمويل العقاري لمشروعها "جرين سكوير" بالقاهرة الجديدة المقام على مساحة 80 فدان بواحدة من المدن الواعدة في هذه المنطقة الحيوية، مدينة مستقبل سيتي، باستثمارات تصل قيمتها إلى 1,08 مليار جنيه.

وقع البروتوكول كلٍ من المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور، وأحمد عيسى الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وذلك بحضور نخبة من كبار المسئولين بالمؤسستين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق الفورسيزون القاهرة.



في هذا السياق، قال المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور: “نسعى من خلال توقيع هذا البروتوكول إلى استكمال خطتنا لإسعاد عملائنا من خلال المشاركة في المبادرات التي أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العملاء للاستفادة من المبادرة”.

وأضاف أن الشركة حريصة على الاستفادة من كل المبادرات التي يتم طرحها بشأن التمويل العقاري لتلبية احتياجات عملائنا، تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، وسعيًا إلى تمكين العملاء من اقتناء وحدات سكنية بواحدة من المشروعات السكنية الراقية التي تقدم لهم ما يرجونه من رفاهية واستقرار.

وأشار المهندس أحمد صبور إلى أن مشروع "جرين سكوير" بالقاهرة الجديدة يحظى بموقع استراتيجي ممتاز، وتصميمات عالمية، وخدمات ومرافق عالية الجودة توفر أعلى قدر من الراحة والأمان والخصوصية لكل المقيمين به، فضلًا عن ذلك سيتمكن العميل من امتلاك أي منزل من اختياره على الفور مع تقسيطه لمدة طويلة تصل إلى 20 عامًا وبسعر فائدة منخفض بالتعاون مع بنك CIB، ومبادرة التمويل العقاري.



من جانبه، أكد أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي – مصر(CIB) على الأهمية الكبرى التي يحظى بها التمويل العقاري في مصر في وقتنا الحالي وهو ما أدى إلى جذب المستثمرين والمطورين العقاريين والمؤسسات المالية نحو منظور ورؤية جديدة لمفهوم التمويل العقاري لإنعاش السوق العقاري في مصر بما يلبي احتياجات النمو به.

وقال في هذا الصدد: "نؤمن بأهمية توفير الحلول المالية التي تلبي احتياجات العملاء، وقد أصبح العقار من أهم آليات الاستثمار، وعلى هذه الأساس قام البنك بالتعاون مع شركة الأهلي صبور، إحدى أكبر الشركات العاملة بالسوق العقاري.

وأضاف عيسى أن: “هذا البروتوكول يعكس حرص البنك على تفعيل مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل العقاري بشروط مناسبة لإفادة عدد أكبر من العملاء بما يتماشى مع استراتيجية البنك”، مؤكد على أهمية التعاون مع كيانات كبيرة مثل شركة الأهلي صبور، التي قدمت للسوق العقاري مجموعة من المشروعات المهمة بلغ عددها 62 مشروعًا متنوعًا على مدار 26 عامًا، حيث تحظى الشركة بقدر كبير من الثقة والمصداقية من قبل عملائها، وهذا ما يجعل الإتفاق فيما بين الطرفين إضافة جديدة لكليهما ويصب فى مصلحة العملاء المشتركين بين المؤسستين وهو الهدف من هذا الإتفاق بالأساس.



وبموجب هذا البروتوكول سيقوم البنك التجاري الدولي – مصر(CIB) بتقديم حلول تمويلية مُميزة وتوفير تسهيلات في السداد لعملاء الأهلي صبور الراغبين في امتلاك وحدات بمشروع "جرين سكوير" بالقاهرة الجديدة، وذلك من خلال ثلاث أنظمة تمويل بفترات سداد تصل إلى 20 سنة مع الاستلام الفوري للوحدات، على أن يكون النظام الأول بمقدم حجز يبدأ من 20% من قيمة الوحدة ضمن مبادرة البنك المركزي، بينما يشمل النظام الثاني توفير مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي طبقًا لقانون التمويل العقاري وبأسعار فائدة تنافسية، في حين يخدم النظام الثالث العملاء المتعاقدين سابقًا والراغبين في بيع الوحدات للغير وفقًا لنظام إعادة البيع.



ويتميز مشروع "جرين سكوير" بأنه يقع فى أهم موقع بقلب القاهرة الجديدة، ويعتبر موقع استراتيجي لأنه يقع مباشرة على الطريق الدائري الأوسطي، أمام الجامعة الكندية وأمام القرية الأولمبية الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وعلي بعد 3 دقائق من طريق السويس. ويتكون المشروع من مرحلتين ويبلغ عدد الوحدات به 1128 وحدة سكنية، تتنوع ما بين فيلات، وتوين هاوس، وشقق سكنية دوبليكس بمساحات مختلفة تبدأ من 125 متر مربع وحتى 265 متر مربع.

وخلال الفترة الماضية، نجحت شركة الأهلي صبور في تحقيق مبيعات بالمشروع بنسبة 85%، حيث تم بدء تسليم المرحلة الأولى منه في مارس الماضي 2021، لتصبح الشركة بذلك أول مطور يقوم بتسليم عملائه وحداتهم السكنية، ويكون "جرين سكوير" أول مشروع يستقبل المقيمين به في مستقبل سيتي، وذلك بفضل ما يقدمه المشروع من خدمات راقية توفر للمقيمين به حياة مستقرة وآمنة.

ويتوافر بالمشروع كافة الخدمات والمرافق ومن بينها، مجموعة متنوعة من المطاعم والكافيهات العالمية، والGym، والمحلات التجارية، بالإضافة إلى العيادات الطبية، وحضانة للأطفال إلى جانب كلوب هاوس، وحمامات سباحة، وغيرها من الخدمات التي تمنح العميل كافة مقومات الرفاهية والمتعة والخصوصية، كما يتميز المشروع بتصميماته الفريدة المنفذة من قبل الاستشاري ياسر البلتاجي، وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع حوالي 95% في الوقت الحالي.



كما تحرص الأهلي صبور على تقديم كل ما هو جديد في مجال التطوير العقاري مع توفير أعلى قدر من الخدمات والتسهيلات لعملائها، فعلى مدار 26 عامًا، نجحت الشركة في تسليم وحدات سكنية ل40.000 أسرة وتطوير أكثر من 7 مليون متر مربع في كل أنحاء مصر.

كما تتواجد مشروعات الشركة بالعديد من المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر ومن بينها، مشروعي "KEEVA" وDARAH Gardens بمدينة 6 أكتوبر، ومشروع The city of Odyssia بالقاهرة الجديدة بالتعاون مع شركة المستقبل، وGreen square وL’avenir بمستقبل سيتي، إلى جانب Katameya Residence وGrand Residence و Katameya Hills وThe square بالتجمع الخامس، ومشروعي Amwaj وGAIA بالساحل الشمالي وRivette MAll وSunttera بشرم الشيخ، وPiacera بالعين السخنة.

جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي – مصر(CIB) يعد من أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، حيث يعمل على تقديم مجموعة كبيرة ومتميزة من الخدمات والحلول المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملائه المتنامية من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها.