اقتصاد الإمارات| المنطقة الحرة في "مصدر" تطلق حزمة جديدة لخدمات تأسيس الشركات

أعلنت المنطقة الحرة في مدينة مصدر إطلاق حزمة جديدة من خيارات تأسيس الأعمال للشركات الجديدة والقائمة والعاملة حالياً ضمن مدينة مصدر التي تعتبر وجهة الابتكار والتقنيات المستدامة الأبرز في المنطقة.



وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الإماراتية " وام"، أن المنطقة الحرة توفر حزمة جديدة من خيارات تأسيس الأعمال الجديدة بهدف دعم نمو الأعمال التجارية وتطويرها في أبوظبي، لتعزيز بيئة الأعمال وخفض الرسوم الحكومية لتأسيس الأعمال في الإمارات العربية المتحدة.



وقال عبدالله بالعلاء، المدير التنفيذي لمدينة مصدر : تحتضن مدينة مصدر مئات الشركات المحلية والعالمية التي تعمل على تطوير ابتكارات تقنية للمستقبل تركّز على الاستدامة .. وتماشياً مع النمو الحيوي الذي تشهده المدينة، فإن المنطقة الحرة توفر أيضاً للشركات الجديدة والقائمة حالياً خيارات تنافسية لتأسيس الأعمال، فضلاً عن ميزة الانضمام إلى شبكة فريدة من المؤسسات العاملة ضمن مدينة مصدر في مجالات التعليم والبحث والتطوير والابتكار.

وأكد بالعلاء أن الإجراءات الأخيرة التي تم إقرارها بشأن تخفيف الأعباء المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية، ساهمت في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لدعم التنويع الاقتصادي، وتمكين المواهب العالمية، ودفع جهود التنمية المستدامة في الإمارة ..مشيراً إلى أن المنطقة الحرة في مدينة مصدر تدعم هذه التوجهات بشكل كامل، وتتطلع إلى استقطاب المزيد من الشركات القائمة على الابتكار.

وقال بالعلاء : يدير المنطقة الحرة في مدينة مصدر فريق من الخبراء المؤهلين على أعلى المستويات، وهم على استعداد لمساعدة الشركات وتلبية جميع متطلباتها، سواء شخصياً أو عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمنطقة الحرة.

وتتسم حزمة التراخيص الفريدة والجديدة، التي توفرها حالياً المنطقة الحرة في مدينة مصدر، بكونها تقدم خيارات مرنة تتناسب مع مختلف متطلبات أعمال الشركات، وتوفر المدينة خيارات ترخيص حسب عدد الأنشطة المرغوبة والخطط المالية للشركات.