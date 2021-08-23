العثور على مقبرة رومانية عمرها 6000 عام.. شاهد ما بداخلها

اكتشف باحثون يعملون في موقع تاريخي في رومانيا، مقبرة من العصر الحجري الحديث يعود تاريخها إلى 6000 عام في ترانسيلفانيا من قبل البناء الصناعي على سطح الأرض



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تحتوي المقبرة على هياكل عظمية وتم وضع أوعية فخارية فوق جماجمها أو أقدامها والتي يقول الباحثون إنها استخدمت كقرابين في الحياة الآخرة.

محتويات المقبرة

وبدأت أعمال التنقيب في المنطقة التي تبلغ مساحتها أكثر من 10000 قدم مربع في يوليو، وتم الكشف مؤخرًا عن العديد من المقابر التي لا تزال تتضمن رفات الموتى.

المقبرة الاثرية

كما تم العثور على حفرة كبيرة في مكان قريب كانت تستخدم لتخزين الطعام ، والتي تحولت في النهاية إلى مكب للنفايات حيث يتم التخلص من النفايات المنزلية.

إلى جانب مستوطنة العصر الحجري الحديث ، عثر الفريق أيضًا على بقايا حضارة سلتيك عاشت على نفس قطعة الأرض منذ حوالي 2200 عام.