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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: الزيادة السكانية قنبلة موقوتة ..فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

حذر الإعلامي أحمد موسى المصريين من استمرار المعدل المرتفع للزيادة السكانية، قائلا: " الزيادة السكانية قنبلة موقوتة ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أنه يجب وضع خطة من أجل التعامل مع الزيادة السكانية في مصر من أجل السيطرة عليها .


وأوضح الإعلامي أحمد موسى ، إن جميع الدول العربية استطاعت أن تتحكم في عدد الزيادة السكانية ، مؤكدا ان مصر إذا استمرت في الزيادة السكانية سيكون الأمر بالنسبة لها كارثي .

 

التوعية ضرورية.. السيسي لـ صدى البلد: لن تتغير أحوال المصريين بسبب النمو السكاني ..فيديو

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن النمو السكاني إذا استمر على هذا الشكل لن يحدث تغير في أحوال المصريين المعيشية، مؤكدا أن القضية الأهم هي توعية المواطن بمفهومها الشامل، ويجب أن نعيد صياغة فهمنا.

 

وأضاف “السيسي”: الأهالي أهم شيء لديهم هو إدخال أبنائهم كليات بعينها، ولا ينظرون إلي عمل أبنائهم بعد التخرج، مؤكدا أن الدولة تقوم بعمل تطوير حقيقي من أجل بناء شخصية حقيقية.


وأوضح الرئيس، أن قضيتنا هي بناء الوعي الحقيقي حتى في المجال الفني، لافتا إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.

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