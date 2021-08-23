بطاقة تذكارية من البريد المصري لأبطال ميداليات مصر في أُولمبياد طوكيو

أصدرت الهيئة القومية للبريد بطاقة بريد تذكارية لتوثيق إنجاز أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أُولمبياد طوكيو 2020.



وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن ما حققته البعثة المصرية الأولمبية من نتائج وحصيلة الميداليات، إنجاز يدعو إلى الفخر حيث أنهم أسهموا في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار بطاقة بريد تذكارية بهدف توثيق هذا الحدث الهام.



وأضاف فاروق أن الطوابع والبطاقات التذكارية وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائماً على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية في الأحداث والمناسبات المهمة لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.



يذكر أن مقاس البطاقة (6 سم في 8 سم) ومؤمنة ضد التزييف ومتعددة الألوان أوفست وقيمتها 5 جنيهات ومزودة بتقنية ال QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه البطاقات والطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.