اشتباكات عنيفة.. شاهد اقتحام مقر شبكة آي تي إن التلفزيونية في لندن

اقتحم المئات من المتظاهرين المحتجين على قيود فيروس كورونا وسياسة اللقاحات، مقر شبكة آي تي إن التلفزيونية، وقنوات ITV News و Channel 4 News في لندن بعد ظهر اليوم الاثنين، قبل أن يحاولوا بعد ذلك اقتحام أحد مكاتب شركة جوجل.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اقتحم ما يصل إلى 200 متظاهر ردهة المبنى وطالبوا بالتحدث إلى المذيعين كجزء من احتجاج على تطعيم جوازات السفر وجرعات اللقاح للأطفال.



وجاءت الاشتباكات بعد لحظات فقط من إلقاء المتظاهرين الغاضبين الإساءات على مقدم “Channel 4 News” المخضرم جون سنو، وهتفوا للمحرر السياسي روبرت بيستون، بينما حاول ضباط الشرطة السيطرة على المتظاهرين خارج الاستوديو.



وكان المحرر السياسي لوكريزيا ميلاريني على الهواء في ذلك الوقت وكتب على تويتر: “الشرطة في بنايتنا بينما دخل المتظاهرون المناهضون لسياسة اللقاحات إلي داخل القناة. لحسن الحظ لم تتدمر itvnews اليوم”.

وتُظهر لقطات صادمة عشرات من ضباط الشرطة وهم يشكلون حاجزًا لاحتواء المتظاهرين، وسط هتافات واسعة وصرخات لـ 'تهدئة”. وشوهد الضباط، وكثير منهم يرتدون أغطية للوجه، وهم يدفعون المتظاهرين إلى الوراء.

وقالت ITN في بيان إن إساءة معاملة الصحفيين بسبب تقاريرهم عن فيروس كورونا كانت تطورًا مثيرًا للقلق، وقالت الشركة إنها تراقبها عن كثب، ونصح الموظفون إما بالبقاء في المبنى أو البقاء بعيدًا حتى يتم التعامل مع الموقف قبل الساعة 3:30 مساءً بقليل، عندما غادر المتظاهرون المبنى.

وضمت الاحتجاجات، المتظاهر المناهض للإغلاق، بيرس كوربين، الذي اتجه إلي مبني شركة جوجل القريب في ساحة بانكراس، حيث تم تصويره يقف أمام حشد مع مكبر صوت، معلنا: “إنهم لا يخبروك بالمعلومة الصحيحة”.

وأظهرت لقطات مصورة في وقت سابق رجال الشرطة وهم يصطفون لإغلاق مدخل المبنى بينما صاح أحد المتظاهرين: "إنهم قادمون من أجل أطفالنا".

ويبدو أن أحد زعماء المتظاهرين هو بات ويلسون، الذي كان أيضًا في قلب احتجاج شهد محاولة اقتحام استوديو بي بي سي في غرب لندن في وقت سابق من هذا الشهر.