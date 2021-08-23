بث مباشر لـ مباراة المصري وإنبي في الدوري الممتاز

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البوسعيدي في التاسعة من مساء اليوم الإثنين، نادي إنبي على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز.

ويقدم موقع “صدى البلد”، بثا مباشرا لمباراة المصري وإنبي فى الدوري المصري الممتاز ….

يحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس برصيد 49 نقطة بينما يحتل انبي المركز السابع برصيد 43 نقطة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة المباراة.

ويضم الطاقم كلا من محمود ناجي حكمًا للساحة ومعه كل من خالد حسين وعربي أحمد كمساعدين، بالإضافة إلى كريم مرسي حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد عباس قابيل مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله محمود وفا.