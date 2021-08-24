نشرة الصحة والمرأة|أمراض تطاردك بسبب ضغط العمل والتوتر.. 6 معلومات عن «مونوكلونال»

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

ماذا يحدث لـ الرئة عند الإصابة بكورونا بعد تلقى اللقاح

يعد مرضى الرئة من أكثر الفئات المهددة بالإصابة بفيروس كورونا والمعاناة من مضاعفاته الشديدة وحياتهم أكثر عرضة للخطر.. فما تأثير التطعيم بـ لقاح كورونا عليهم؟

يشفي من كورونا خلال 48 ساعة.. 6 معلومات عن عقار مونوكلونال

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه يتم استخدام دواء جديد يعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة "مونوكلونال"، وتوفير 15 الف جرعة منه بحوالي 5 ملايين دولار، مضيفه أنه يشفي من كورونا في أقل من 48 ساعة.

بعد إصابة نضال الشافعى.. أمراض تطاردك بسبب ضغط العمل والتوتر

أجرى الفنان نضال الشافعي، عملية جراحية لاستئصال جزء من القولون بعد انفجاره، بعد تعرضه لضغوطات في العمل.

كيف يغزو فيروس كورونا الدماغ؟.. شاهد الفيديو لتعرف الإجابة

منذ ظهور فيروس كورونا فى العالم ويسعى العلماء لاكتشاف أسرار هذا الفيروس وكيف يتمكن من الجسم بهذه الطريقة القوية وتحديدا الدماغ.