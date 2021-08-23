أخبار الأهلي|رئيس الاتحاد السكندري يزور مؤمن زكريا.. سبب غياب بانون عن مباراة الجونة عودة شريف

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

حرص محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على زيارة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في بيته عقب خروجه من المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لاحتفالية النجمة العاشرة وتكريم الأبطال.

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن غياب بدر بانون مدافع الفريق عن قائمة مباراة الجونة جاء بسبب آلام الأسنان التي اشتكى منها اللاعب خلال الساعات الماضية.

أقلعت طائرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، من مطار القاهرة إلى الغردقة، استعدادًا لمباراة الجونة في الدوري الممتاز والمقرر لها التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الأسبوع 33 للبطولة.

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي على تهنئة الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لتنس الطاولة بالأهلي عقب التتويج بلقب البطولة العربية، التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد الفوز الذي حققه الأهلي على حساب فريق قطر القطري بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم.

توج الفريق الأول لرجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، بلقب البطولة العربية للأندية والمقامة بالأردن خلال الفترة من 17 وحتى 23 أغسطس الجاري.

اعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي ‏تتوجه إلى الغردقة في السابعة والنصف مساء اليوم، استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء ‏غد الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏