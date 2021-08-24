رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار ويوجه باستحداث برنامج تحفيز طيران داخلي يربط بين المدن الساحلية بمحافظات الصعيد

إضافة خدمة التأشيرة السياحية الإلكترونية لـ 28 دولة جديدة ليصبح العدد 74 دولة

خارطة الفعاليات المستقبلية ستشهد مشاركة مصرية في معارض ومؤتمرات في الخارج

زيادة القيمة التنافسية للمنتج المصري بالإشتراك بين السياحة والطيران والغرف السياحية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء عبد الخالق عبد الحميد، مدير المتاحف العسكرية، واللواء أيمن شاكر، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس إتحاد الغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية.



ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باستحداث برنامج تحفيز طيران داخلي يربط بين المدن الساحلية بمحافظات الصعيد ووادي النيل، لتقديم منتج متكامل يضم الشواطئ والآثار، لزيادة القيمة التنافسية للمنتج المصري، وذلك بالإشتراك بين وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، والاتحاد المصري للغرف السياحية، لافتاً إلى حرص الدولة على دفع القطاع السياحي بما يساهم في تعظيم العوائد من خلال الترويج للمقاصد المصرية لزيادة حركة السياحة الوافدة.



وخلال الاجتماع أشار الدكتور خالد العناني إلى جانب من جهود الوزارة لدفع حركة السياحة، من بينها الحملات التسويقية للترويج للمقاصد السياحية المصرية وجذب الزوار من مختلف الأسواق العالمية والعربية، وعلى رأسها حملة "مصر في عيون سفراء الاتحاد الأوروبي"، التي تضمنت أكثر من 20 فيلماً قصيراً نشرها السفراء للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية على مواقع التواصل الإجتماعي، من بينهم سفراء ألمانيا، والتشيك، وفرنسا، واليونان، والدنمارك، وبلجيكا، وبلغاريا، بالإضافة إلى التعاقد مع تحالف كندي إنجليزي لوضع الاستراتيجية الترويجية للسياحة المصرية، كما تطرق الوزير إلى جهود التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي، وأبرزها إضافة خدمة التأشيرة السياحية الإلكترونية لـ 28 دولة جديدة ليصبح العدد 74، وإطلاق تطبيق إلكتروني لقياس مستوى رضاء السائحين بالمطارات المصرية.



وأشار وزير السياحة والآثار إلى خارطة الفعاليات المستقبلية التي ستحتضنها مصر خلال الفترة المقبلة، وتلك التي ستشهد مشاركة مصرية في معارض ومؤتمرات في الخارج، بهدف التنسيق بين الجهات لضمان التنظيم والتجهيز على النحو الأمثل، كما عرض الوزير موقف سير العمل في المشروعات السياحية والأثرية التي تم افتتاحها، والأخرى الجاري العمل بها، وتصورات تطوير عدد من المقاصد السياحية والأثرية، لتعزيز استثمارها في المجال السياحي على نحو يحقق العائد الإقتصادي المرجو.