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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاق أيام عمّان لصناع الأفلام لاحتضان الأصوات العربية النابهة

صدى البلد

تنطلق صباح اليوم أيام عمّان لصناع الأفلام والتي تسضيف ندوات وورش عمل ومحادثات مع مختصين سينمائيين على هامش فعاليات النسخة الثانية من مهرجان عمان السينمائي الدولي.

وتتناول الأيام عدة مجالات يواجه فيها اليوم المخرجون الأردنيون والعرب تحديات مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة التجارب والمسيرات المهنية من قبل خبراء في هذا المجال.
 

 

علاوة على ذلك، تعرض أيام عمّان أصواتًا صاعدة من الأردن والعالم العربي من خلال منصتي تسويق مشاريع الأفلام الطويلة؛ الأولى مُخصصة للمشاريع قيد التطوير من قبل صُنّاع الأفلام الأردنيين والعرب المقيمين في الأردن؛ والأخرى للمشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج من قبل صُنّاع الأفلام العرب. 
 

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وتقوم الفرق المختارة بمشاركة قصصها وبعرض مشاريعها السينمائية على لجنة تحكيم مستقلة وعلى محترفي صناعة الأفلام، حيث يتم منح الدعم لأفضل المشاريع للمساهمة في استكمال أفلامهم.

الطبعة الثانية من المهرجان تم إطلاقها مساء أمس بحضور لفيف من الشخصيات السينمائية حول العالم العربي، ومجموعة مختارة من النقاد، وقد شهدت سينما السيارات عرض الفيلم الفلسطيني “غزة مونامور”.

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