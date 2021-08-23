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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبي يسجل الهدف الثاني فى شباك المصري

جون إيبوكا
جون إيبوكا

أحرز فريق إنبي الهدف الثاني فى شباك المصري ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الاسكندرية فى الجولة الـ33 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

جاء هدف إنبي فى الدقيقة 72 عن طريق جون إيبوكا من ركلة جزاء .

وافتتح إنبي التهديف فى الدقيقة 38 عن طريق جون إيبوكا بعدما استغل خطأ عمرو موسى في تشتيت الكرة وانفرد بالحارس عصام ثروت وسددها على يساره لداخل الشباك.

وسدد محمد شريف  كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس عصام ثروت فى الدقيقة 5 .

وسدد مصطفى شلبي الكرة من خارج منطقة الجزاء بشكل غريب مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى فى الدقيقة 13 .

وتوغل أحمد رفعت داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم أرسل تمريرة عرضية شتتها الدفاع من على القائم الثاني فى الدقيقة 23 .

وتعدي عمر كمال لاعب المصري علي مصطفي شلبي لاعب إنبي بالضرب بعد تدخل عنيف من مهاجم بورسعيد خلال الشوط الاول وتدخل علي الفور حكم المباراة لتهدئه الموقف  فى الدقيقة 25 .

ويحتل المصري فى المركز الخامس برصيد 49 نقطة ، بينما يحتل إنبي فى المركز السابع برصيد 43 نقطة .

https://streamable.com/e/0lkd0t?fbclid=IwAR317WiR1_yCbrUa09qcON3vfdrihwCcT0x3lT28Oo3tq6EkZh9JefxDUqc

 

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