اقتصاد السعودية|"منشآت والاتصالات" تطلقان تحدي إنترنت الأشياء لتمكين رواد الأعمال من سوق التقنية

أطلق مركز ذكاء التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحدي إنترنت الأشياء، لتمكين رواد الأعمال من تصميم حلول ذكية، وتقديم منتجات ابتكارية تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء في أكثر المجالات احتياجًا لها، وتشجيع المواهب الوطنية على الابتكار لزيادة عدد الشركات التقنية الناشئة في مجال إنترنت الأشياء، وإيجاد حلول تطويرية لمعالجة التحديات الموجودة في القطاع، إضافة إلى إيجاد فرص اقتصادية جديدة.

وكشفت منشآت وهيئة الاتصالات وفقا لتقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية " واس"، أن المنتجات الابتكارية الناتجة عن تحدي إنترنت الأشياء ستسهم في حل مشاكل قائمة في السوق المحلي، بحيث يمثل كل حل فرصة لمشروع تجاري قابل للطرح في السوق والتوسع، ويقدم التحدي عدة مسارات يمكن للفرق المشاركة بها وهي: حلول المدن الذكية، أو المباني الذكية والصديقة للبيئة، أو التنقل والخدمات اللوجستية، أو تحسين جودة الحياة.

ويستهدف التحدي المهتمين بريادة الأعمال ممن لديهم خبرات تقنية في مجال إنترنت الأشياء والتقنيات ذات العلاقة مثل الأتمتة والتحكم وتحليل البيانات، ولديهم القدرة على الالتزام والعمل على تطوير المشروع، كما يستهدف المشاريع الناشئة في مراحلها الأولية قبل الطرح في السوق.

وبدأ اليوم استقبال طلبات الاشتراك ويستمر حتى 11 سبتمبر، فيما سيقام الحفل الختامي في 7 أكتوبر حيث ستتم عرض المشاريع النهائية أمام لجنة التحكيم والإعلان عن الفائزين.

يشار إلى أن مركز ذكاء يعزز ثقافة الابتكار من خلال الدعم التقني في بناء النسخ الأولى للمنتجات prototype وتوفير الاستشارات والوصول لمعمل الابتكار للنمذجة الأولية أثناء مدة التحدي، وضم الفرق المرشحة لبرنامج شبكة ذكاء وتوفير مساحات عمل بعد انتهائه، كما يقوم بتمكينهم من الوصول لصناع القرار والفرص.

ويأتي التحدي امتداداً لجهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تنظيم إنترنت الأشياء من خلال اعتماد ونشر الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء، وقيامها بإصدار تراخيص متعددة لتقديم الخدمات, والإسهام في نشر تقنيات الاتصال، إضافة إلى عملها على تشجيع الابتكار في التقنيات الناشئة وفق أحدث الممارسات المتبعة في هذا المجال.