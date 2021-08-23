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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك| صفقة تبادلية مع الوداد.. مدرب المنتخب يتدخل لإنهاء أزمة جنش

شعار الزمالك
شعار الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل  نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

لـ تعويض فرجاني ساسي|صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والوداد المغربي
عرض مسئولو نادى الوداد البيضاوى المغربى على نظرائهم فى الزمالك عقد صفقة تبادلية تقضى بانضمام لاعب الوسط وليد الكرتى مقابل الإبقاء على محمد أوناجم المعار من صفوف الفريق الابيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 100 الف دولار .

 

الزمالك يجهز مفاجأة لـ مصطفى فتحى عقب عودته من الإعارة لـ سموحة
وضع مسئولو نادى الزمالك سيناريو جديداً لملف تجديد عقد مصطفى فتحى لاعب الزمالك المعار لسموحة والمنتظر عودته للقلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى بعد إنتهاء إعارته للفريق السكندرى.

 

لإنهاء أزمته مع كارتيرون.. أيمن طاهر يوجه طلبا عاجلا لـ جنش
أجرى أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب المصري اتصالا هاتفيا بمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك بعد أزمته الأخيرة مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، والتي حدثت قبل مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

 

كارتيرون يحفز لاعبي الزمالك لحسم لقب الدوري أمام الإنتاج
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق التدريبات الجماعية للفريق  اليوم الاثنين.

 

مران الزمالك.. كارتيرون يقود فقرة لتدريبات الإطالات استعدا للإنتاج الحربي
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مجموعة من تدريبات الإطالات قبل انطلاق المران الجماعي مساء اليوم الإثنين.

 

الزمالك يكشف سبب عدم إرسال 12 مليون جنيه للمقاولون لشراء سيف الجزيري
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك حقيقة التصريحات التي أثارها محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب بخصوص عدم إرسال نادي الزمالك مبلغ 12 مليون جنيه قيمة شراء سيف الدين الجزيري حتى الآن.

 

مران الزمالك.. تقسيمة قوية وتركيز وحماس بين اللاعبين
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال مران الفريق مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

 

الزمالك الوداد البيضاوي وليد الكرتي مصطفى فتحي كارتيرون سيراميكا كليوباترا

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