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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية|أسباب التجديد لقاضي الاستثمار.. واحتياطي الذهب ينخفض بمعدل 601 مليون دولار

الذهب
الذهب

ينشر موقع صدي الاخباري، أبرز الفعاليات و الأخبار الاقتصادية علي مدار اليوم وهي كالأتي،

 

التجديد لـ قاضي الاستثمار للمرة الثانية.. تعرف على الأسباب
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء ، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ قرارا بتجديد الثقة للمرة الثانية في المستشار محمد عبد الوهاب؛ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام  تبدأ من غد الثلاثاء.

بعد تحذيرات البنوك.. البنك المركزي يوضح كيف تقدم شكاوى في حالات التعرض للنصب.. والائتمان المحلي للقطاع الخاص يرتفع لـ 1.2 تريليون جنيه في مايو الماضي

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بالأرقام.. هذه استعدادات "المالية" لمواجهة الفيروسات والانفاق علي صحة المواطنين

تسعي الحكومة لتحسين فاتورة الانفاق العام علي القطاع الصحي خلال العام المالي الجاري لتصل إلي 275.6 مليار جنيه بزيادة تبلغ 17.1 مليار جنيه عما تم ادراجه في العام المالي السابق بقيمة تقدر بـ 258.5 مليار جنيه .

 

بعد توجيه الرئيس.. أشهر مناجم الذهب في مصر وحجم انتاجها
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتعزيز جهودها لتطوير القطاع التعديني في مصر باعتباره أحد مقومات التنمية الاقتصادية وحسن استغلال الموارد الطبيعية التي تزخر بها مصر.


2.2 مليار جنيه قيمة تداول البورصة المصرية اليوم الإثنين

بلغ إجمالي قيمة التداول بالسوق الرئيسي بـ  البورصة المصرية نحو 2.2 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع من خلال كمية تداول 530.4 مليون سهم بتنفيذ 62200 عملية تداول.


قطاع الثروة المعدنية.. إصلاحات وتحولات غير مسبوقة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. 
 

الدولار يتراجع 3 قروش في البنوك .. تفاصيل

ارتفع مركز الجنيه المصري أمام الدولار في نهاية تعاملات اليوم الإثنين بمقدار 3 قروش على مستوى البنوك بمصر.


601 مليون دولار.. تراجع طفيف في احتياطي الذهب بنهاية العام المالي الماضي

انخفض حجم احتياطي الذهب لمصر بنهاية العام المالي الماضي إلي 4.111 مليار دولار مقابل 4.41 مليار دولار في مايو السابق بفارق 601 مليون دولار ومقارنة بـ 4.13 مليار دولار في إبريل 2021 بفارق 20 مليون دولار .

النشرة الاقتصادية الفعاليات والاحداث الاقتصادية اخبار مصر مال واعمال قاضي الاستثمار الانفاق علي الصحة

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