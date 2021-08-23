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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منح جامعية لطلاب الثانوية المتفوقين بجنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

التقى محافظ جنوب سيناء  اليوم مع السيدة فريدة محمد خميس رئيس مجلس امناء الجامعة البريطانية ، بإحدى القاعات الكبرى بالقاهرة  بحضور رئيسى الجامعة البريطانية واكاديمية الشروق وتناول اللقاء بحث العديد من سبل التعاون والعمل المشترك بين محافظة جنوب سيناء والجامعة والاكاديمية للإستفادة من دورهم الريادى فى البحث العلمى والاستفادة التطبيقية لنتائج الابحاث فى مجالات خاصة بالمحافظة وبخاصة تطويروتوصيل الانارة بالطاقة الشمسية وتشغيل ابار المياة بكافة وديان وقرى المحافظة.


ووافقت  فريدة خميس على تخصيص عدد غير مسبوق من المنح المجانية لابناء جنوب سيناء منها 10 منح متنوعة من الجامعة البريطانية و12 منحة اخرى من اكاديمية الشروق، كما وافقت 
السيدة فريدة خميس على تخصيص عدد 2 منحة اضافية بالكليات النظرية لفتاتين متفوقتين من ابناء البدو .


وأكد رؤساء الجامعة والاكاديمية على حتمية اجتياز الطلاب المتفوقين المرشحين لاختبارات القبول بالجامعة والاكاديمية طبقا للمعايير الخاصة للجامعة والاكاديمية والمجلس الاعلى للجامعات الخاصة والاهلية.


وأشاد  المحافظ على الدور الوطنى  والتنموي  الذي  أسسه  الراحل  محمد فريد خميس فى مجال دعم ابناء محافظة جنوب سيناء.


واقترح  المحافظ فى نهاية الاجتماع تنظيم  وإقامة معارض موسمية للمشغولات والحرف اليدوية البدوية لسيدات البدو داخل الجامعة والاكاديمية تشجيعا للمرأة البدوية فى اطار زيادة دعم وتمكين المرأة والحفاظ على التراث الثقافى البدوى وتعريف الدارسين به  وقد لاقى الاقتراح ثناء وإعجاب كافة الحضور .


كما اهدى المحافظ للسيدة فريدة خميس درع المحافظة وبعض المشغولات البدوية تقديرا لها ،
شارك فى اللقاء اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة واللواء خالد متولى مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح والاتصال السياسى .


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فودة

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الثانوية المتفوقين اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مجلس امناء الجامعة البريطانية اخبار جنوب سيناء اخبار المحافظات

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