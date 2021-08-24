ضميرهم صاحي.. منى زكي تشيد بفريق عمل مسلسل لعبة نيوتن ..فيديو

قالت الفنانة منى زكي ، تصوير مسلسل "لعبة نيوتن " استمر سنه و 5شهور ، قمنا بتصوير أسبوعين فقط في مصر وبعدها ذهبنا الي أمريكا مشيرة الي ان جميع من قام بتصوير المسلسل كان ضميرهم يقظ .





وأضافت مني زكي خلال لقائها في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناه "دي ام سي "، الممثل يجب ان يكون لدية ضمير يقظ حتي قدم افضل ما يمكن في عملة .



وأوضحت مني زكي ، إن الممثل الذى يحمل هوية خاصة يكون شبة العديد من الفنانين ، لدي بذرة موهبة وكل فنان له نظرية معينة خاصة بالتمثيل .

احتل النجم أحمد السقا والنجمة منى زكي محرك البحث على جوجل وذلك بعد أن نشروا صورة لهم من كواليس فيلمه الجديد" العنكبوت".

ويعد الثنائي أحمد السقا ومنى زكي من أكثر الثنائيات المتفاهمين في السينما حيث عملوا مع بعضهما البعض في اكثر من عمل .

وفي كل ظهور لهم يحدث تفاعل كبيراعلى مواقع التواصل الإجتماعي .

وكان السقا قد التقط صورة مع منى زكي أثناء تصويره أحد مسلسلاته حيث أثارت الصورة جدلا واسعا .

وخرج السقا ورد عبر برنامج "الليله دي " حيث قال " كنت بصور مسلسل قدام بيت منى ذكي ؛ ونزلت تشوفني وشربت معانا شاي وقهوة في الكرفان هي وزوجها أحمد حلمي ".

وعن سبب حذف الصورة قال : " السيستم وقع والصورة اتمسحت من كثرة التفاعل عليها ؛ ولكن الصورة موجودة على حسابي الخاص وعلى حساب مني وكان في اكثر من تليفون بيصورنا ".