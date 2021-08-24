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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نشرة تحقيقات| 3 قضايا مجتمعية تشغل فكر الرئيس.. ووزير الدفاع في موسكو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عددا من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الأحد 23 أغسطس.. 

كيف تحمل الشعب اللبناني تبعات الأزمة السياسية والاقتصادية؟

تظل الأزمة اللبنانية من أكثر الأزمات صعوبة وتعقيدا على الساحتين العربية والدولية، وتحمل كثيرا من المعاناة وصعوبة المعيشة للشعب اللبناني.

وفي وسط كل ما يعانيه لبنان من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والماء وكذلك الخدمات الصحية وعدم مقدرة الطبقة السياسية اللبنانية على التوافق والتوصل إلى حلول تضمن خروج لبنان من كبوته وتشكيل حكومة وطنية، يظل الشعب اللبناني صامدا ومتماسكا ومساندا لوطنه.

وتطرح الأزمة السياسية في لبنان العديد من التساؤلات حول كيفية التوصل إلى اتفاق بين رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي والرئيس اللبناني ميشال عون بخصوص تشكيل الحكومة المنتظرة من قبل المجتمع الدولي؟، وكيف يتم تحسين الوضع الاقتصادي المنهار بالبلاد؟، ودور القوى الإقليمية والدولية في التفاعل والضغط على الرئيس اللبناني والطبقة السياسية للمساعدة في خروج لبنان من كبوته.

وفي هذا الإطار، نظم موقع «صدى البلد»، ندوة بعنوان «مستقبل العملية السياسية في لبنان»، بحضور كل من الدكتورة جيلان جبر عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، وعبد الله نعمة المحلل السياسي اللبناني، حيث تحدث الثنائي عن قدرة الشعب اللبناني على العيش وممارسة حياته بشكل طبيعي في ظل الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعصف به؟.

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وزير الدفاع في موسكو.. ماذا تحمل زيارة الفريق محمد زكي إلى روسيا؟

توجه الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى موسكو على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، في زيارة تستغرق عدة أيام، لبحث تعزيز العلاقات العسكرية مع روسيا.

ومن المقرر أن يحضر القائد العام للقوات المسلحة، خلال الزيارة، ‏فعاليات الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية، مع عدد من القادة والمسؤولين ‏بوزارة الدفاع الروسية، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم ‏علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.‏

مصر تسجل أول إصابة .. كيف تحمي نفسك من متحور «دلتا بلس»

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رصد حالات مصابة بسلالة المتحور دلتا بلس في مصر، خلال الأسابيع الماضية. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الإثنين، للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة: أول حالة رصدناها بسلالة دلتا كانت في شهر يوليو لسيدة، وحالتها لم تستدعِ دخول المستشفى، كما رصدنا بعد ذلك بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر، وأن مشكلة متحور دلتا تتمثل في سرعة الانتشار، وليس صعوبة الحالة".

وانتشرت متحورات فيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم، وتكمن خطورة هذه المتحورات في سرعة انتشارها. 

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مداخلة السيسي على «صدى البلد» | 3 قضايا مجتمعية تشغل فكر الرئيس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية عزة مصطفي عبر قناة «صدى البلد» إلى الاهتمام بزيادة الوعي لدى المواطنين، موجها كلامه إلى المفكرين والمثقفين وصناع الأفلام من المنتجين والمخرجين.

وأوضح الرئيس السيسي: «أنا أتصور أن القضية الأهم هى الوعى بمفهومها الشامل، سواء الوعي بالدين»، معقبا: «كلنا اتولدنا المسلم مسلم والمسيحي مسيحي، حد عارف أنه المفروض نصيغ فهمنا للمعتقد، وعلينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نحن فيه، عندك استعداد تمشى بمسيرة بحث في المسار ده لتصل للحقيقة، كلام كبير أوي».

وأكمل: «أتصور أن قضية الوعي بمفهومها الشامل شيء هام، وتكلفة الإصلاح هائلة، يدفعها المصلح، ولا يمكن أن يكون المصلح محل رضى من الآخرين حيث يتحدث عكس الطبيعة ومسار الناس، والإصلاح عمل الأنبياء والرسل».

لبنان والمجتمع الدولي .. فرنسا والولايات المتحدة في مواجهة إيران والفاتيكان تتدخل

قالت جيلان جبر، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاء إلى فرنسا عقب إنفجار مرفأ لبنان وعرض مبادرة وطلب تشكيل حكومة واسماها حكومة المهام الصعبة في لبنان، ولكن للأسف لم تشكل الحكومة وتم تعطيلها والتلاعب عليها حتى وصل الحال إلى ما نراه اليوم.

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