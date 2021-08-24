كريمة: البعثة المصرية العائدة من أفغانستان جاءت بكرامة وعزة في أسرع وقت

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المصريين العائدون من أفغانستان قالوا كلمة حق، وأشادوا بالتحرك الواعي من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عمل على مراعاه مصالح شعبه ورعاية أبناء مصر بالخارج.

وأضاف كريمة، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر “القناه الأولى المصرية”، أن البعثة المصرية العائدة من أفغانستان عادت بكرامة وعزة في أسرع وقت، وهو يدل على الريادة المصرية.

نثمن جهود مؤسسات الدولة المصرية

وتابع ا أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه نثمن جهود مؤسسات الدولة المصرية انها تضافرت جهودها لحماية أبنائها المصريين خارج حدودها حتى عادوا إلى أرض الوطن.

وأشار كريمة إلى أن الوطن قامة وقيمة وليس كما قالت جماعة الخراب “بان الوطن حفنة تراب”.