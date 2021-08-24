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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية في يوم.. وفاة الطفل سيف تفجع أهل الإسكندرية وحملات لمحاربة المخالفات

الطفل سيف إسلام
الطفل سيف إسلام

 

شهدت محافظة الإسكندرية، عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية، كان أبرزها تشييع جنازة الطفل سيف غريق النادي الأوليمبي، والحملات المكبرة لمحاربة مخالفات البناء.

أدى مئات المصلين صلاة الجنازه على الطفل سيف اسلام، الذي توفى بعد غيبوبة استمرت ٨٠ يوما اثر غرقه بالنادي الاوليمبي، أمام مسجد العمري، غرب الاسكندرية، وتم دفنه في مقابر العمود،  مسجد العمرى ظهر اليوم وتشييع جثمانه فى مقابر العمود غرب الإسكندرية.

ونعي مجلس إدارة النادي الأوليمبي السكندري برئاسة المهندس طارق السيد والمدير التنفيذى وجميع العاملين ؛ سباح النادي الطفل سيف اسلام ، الذى وافته المنية اليوم. 

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وأعلن مجلس إدارة النادي الأوليمبي الحداد ٣ أيام علي روح السباح الراحل سيف اسلام بايقاف تدريبات الفرق الرياضية بالنادي اعتبارا من غداً.

وتوفى الطفل سيف إسلام، الذي غرق بحمام سباحة النادي الاوليمبي، بعد مروره بغيبوبه لمدة ٨٠ يوما.

وغرق سيف في بداية يونيو الماضي أثناء تلقيه تدريبات السباحة بالنادي ليظل في غيبوبة كاملة بين الحياة والموت لمدة قاربت على ٣ أشهر في أحد المستشفيات الخاصة في الاسكندرية. 

وقررت نيابة باب شرق في الإسكندرية فتح تحقيقا عاجلًا في واقعة غرق الطفل سيف إسلام داخل حمام السباحة بنادي الأولمبي السكندري. كما قررت النيابة غلق حمام السباحة وتفريغ كاميرات المراقبة وطلب استدعاء مدرب حمام السباحة والاستماع لأقوال شهود عيان الواقعة.

وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المعنيين بالوزارة، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بمتابعة واقعة غرق الطفل "سيف إسلام" بحمام السباحة بالنادي الأوليمبي. 

وشدد وزير الشباب والرياضة على متابعة كافة الخطوات والإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة بشأن الواقعة، إضافة إلى متابعة الحالة الصحية للطفل الذي يتواجد حالياً بالعناية المركزة. 

وفي سياق منفصل، شنت أحياء الإسكندرية، حملات لإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى وضرورة التصدي بكل حزم للمخالفات وإعلاء كلمة القانون.

وفي هذا الصدد؛ شن حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء بأحد النوادي في سموحة حيث تم فك شدة خشبية بالطابق الأرضي على مساحة حوالي ٤٠٠ متر.

ونفذ حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية "بعزبة خطاب" عبارة عن أسوار وتشوينات فضلا عن إيقاف أعمال مخالفة بدون ترخيص بعقار في شارع أم السلطان بمنطقة مينا البصل وتم التحفظ على ونش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وقام حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، بإيقاف أعمال بناء بعقار في شارع متفرع من ش عقل باشا حيث تم إزالة حوائط بالدور التاسع علوي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وواصل حي الجمرك حملاته برئاسة اللواء حسام الشيخ، لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف أعمال مخالفة بالعقار رقم ٣٤ شارع ابي الدرداء - اللبان وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشن حي العامرية أول بقيادة محمد عبد الله، حملة إزالة فورية لأعمال بناء بدون ترخيص عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض في المهد على مساحة ١٥٠ متر بقرية المسيري بالنهضة.

هذا وتواصل الأحياء والأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها المفاجئة والدورية بنطاق جميع الأحياء للتصدي لأي مخالفات ومنع حدوثها.

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