عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المالية: الممول يسدد 1% من قيمة أصل الضريبة مقابل الحجز الإداري.. فيديو

المالية
المالية

قال وليد عبدالنبي، مساعد فني مستشار وزير المالية، إن أجهزة الدولة تقوم بدعم الشركات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

 

وأضاف "عبدالنبي"، خلال مداخلة هاتقية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الممول يسدد 1% من قيمة أصل الضريبة مقابل الحجز الإداري"، مردفا: "أن وزير المالية قام بعمل مبادرة رفع الحجز الإداري عن أكثر من 3 آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين بناءا على تكليف من الرئيس.

 

وأوضح: "الهدف من تلك المبادرة مساندة كل قطاعات الدولة، وعمل تنمية اقتصادية للدولة ودفع عجلة الإنتاج"، لافتا: "تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة".

رفع الحجز الناتج عن المديونية


قال وزير المالية إنه تم رفع الحجز الناتج عن ربط الضريبة لعدم الطعن في الموعد القانوني على النماذج الضريبية المقررة؛ لعدم استلام هذه النماذج أو ارتدادها للمصلحة، عن ١١١٩ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ١٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً في «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة إجمالية ٥٥,٥ مليون جنيه، مع فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.

 

ولفتت إلى أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر فى الربط النهائي، في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ ١١٨٧ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالي ٥٨,١ مليون جنيه، مع تقسيط باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.


أضاف وزير المالية أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضًا عن ٧٠٠ من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا ١٠٪ من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالي ٤٦,١ مليون جنيه، مع تقسيط باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.

 

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق في ناقلة مواد بترولية و10 سيارات بالسعودية.. فيديو

الرئيس التونسي يقرر تمديد تعليق عمل البرلمان والتدابير الاستثنائية

مصري عائد من أفغانستان يوجه رسالة للرئيس السيسي على الهواء.. فيديو

كيف يحول فيروس كورونا خلايا أدمغة الخفافيش إلى مصنع للفيروسات

نائب محافظ الإسكندرية تلتقي شباب ملتقى لوجوس

الخشت: سعيد بمقترح مفتي الجمهورية بالتعاون مع جامعة القاهرة لمحاربة التطرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

يظهر في سماء مصر الآن .. كل ما تريد معرفته عن القمر الأزرق

رسالة نارية من تامر أمين لـ مصححي تظلمات الثانوية العامة.. فيديو

هجوم عاصف..ركبة سمية الخشاب تثير أزمة على فيسبوك..والفنانة تحذف الصورة

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

فيديو

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو جراف.. هل يجوز تغسيل تارك الصلاة متعمدا.. د. أحمد كريمة يجيب

بعد أحمد عبد العزيز.. نجوم قبلوا أدوارا ضعيفة لاحتياجهم للمال "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ