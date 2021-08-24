المالية: الممول يسدد 1% من قيمة أصل الضريبة مقابل الحجز الإداري.. فيديو

قال وليد عبدالنبي، مساعد فني مستشار وزير المالية، إن أجهزة الدولة تقوم بدعم الشركات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف "عبدالنبي"، خلال مداخلة هاتقية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الممول يسدد 1% من قيمة أصل الضريبة مقابل الحجز الإداري"، مردفا: "أن وزير المالية قام بعمل مبادرة رفع الحجز الإداري عن أكثر من 3 آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين بناءا على تكليف من الرئيس.

وأوضح: "الهدف من تلك المبادرة مساندة كل قطاعات الدولة، وعمل تنمية اقتصادية للدولة ودفع عجلة الإنتاج"، لافتا: "تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة".

رفع الحجز الناتج عن المديونية



قال وزير المالية إنه تم رفع الحجز الناتج عن ربط الضريبة لعدم الطعن في الموعد القانوني على النماذج الضريبية المقررة؛ لعدم استلام هذه النماذج أو ارتدادها للمصلحة، عن ١١١٩ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ١٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً في «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة إجمالية ٥٥,٥ مليون جنيه، مع فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.

ولفتت إلى أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر فى الربط النهائي، في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ ١١٨٧ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالي ٥٨,١ مليون جنيه، مع تقسيط باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.



أضاف وزير المالية أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضًا عن ٧٠٠ من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا ١٠٪ من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالي ٤٦,١ مليون جنيه، مع تقسيط باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.