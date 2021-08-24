قطاع الآثار الإسلامية يكشف عن تفاصيل وأهمية مشروع تطوير حدائق الفسطاط

قال أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية ، أن مدينة الفسطاط هي أول مدينة للإسلام في أفريقيا وهي الاساس لعاصمتنا الحالية القاهرة.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن أن مدينة الفسطاط بناها عمرو بن العاص سنة 21 هجريا وأسس فيها جامع عمرو بن العاص .

مشروع حدائق الفسطاط الكبرى هو أحد مشروعات الدولة

وتابع رئيس قطاع الآثار الاسلامية، إن مشروع حدائق الفسطاط الكبرى هو أحد مشروعات الدولة التي قامت بناء على توجيهات الرئيس السيسي بمتابعة رئيس الوزراء.

وأشار طلعت إلى أن وزارة السياحة والآثار جزء من العمل في هذه المشاريع ومنها العمل في حديقة الفسطاط .