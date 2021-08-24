برلماني: الرئيس السيسي يهتم بدعم وتشجيع الفن منذ توليه الرئاسة

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ أن دعم الرئيس السيسي للأعمال الفنية الهادفة التي ترمي إلى بناء وعي المصريين، يأتي من منطلق أهمية هذه الأعمال ودورها القوي في التوجيه وتصحيح المسار لبعض الأفكار التي قد تكون خاطئة.

وأضاف النائب عمرو عكاشة في تصريحاته لـ " صدى البلد" ان الاعمال الفنية شهدت تحسن ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، واصبحت ترتقي بعقل المشاهد، مشيرا إلى أن الساحة الفنية شهدت أعمال في غاية الأهمية الفترة الماضية عملت على زيادة الوعي وترسيخ الهوية الوطنية للمواطن وتوعيته تجاه الأفكار السلبية والهدامة التي يسعى الأخرون لنشرها.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي ودعمه لهذه الأعمال، لافتا إلى أن مداخلات الرئيس السيسي يكون لها أثر طيب لدى المواطنين، حيث أن الرئيس منذ توليه مقاليد حكم البلاد وهو يهتم بالفن ودعمه من خلال اتخاذ القرارات والاجراءات على أرض الواقع.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي قام منذ ما يقرب من أسبوعين بعمل مداخلة أخرى على القناة الأولى مع الإعلامي يوسف الحسيني لتهنئة الاعبة فريال الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، مؤكدا أن الرئيس يشجع دائما أي عمل على مستوى الدولة.

