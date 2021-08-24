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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يشن غارة جوية جديدة على قطاع غزة

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارة جوية جديدة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، عقب ساعات قليلة من الغارة الماضية على القطاع.

فيما قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء أمس بقصف موقع للفصائل الفلسطينية غرب خان يونس.

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وأضافت شبكة آر تي،  أن "الطائرات الإسرائيلية قصفت موقع القادسية التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام للمرة الثانية، ليصل عدد الصواريخ التي تم إطلاقها تجاهه إلى 5".

 

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي شن غارة جديدة شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما أطلق قنابل إنارة في سماء موقع صوفا بين خان يونس ورفح جنوب القطاع.

 

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف، فجر الأحد، 4 مواقع لحركة "حماس" الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

 

تأتي الغارات في الوقت الذي قالت فيه منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت أربعة مبان شاهقة في غزة أثناء الحرب الأخيرة في مايو الماضي انتهكت القوانين وقد ترقى إلى جرائم حرب".

 

وأوضحت المنظمة في تقرير أعدته أن "الغارات تسببت أيضا في إصابة المباني المجاورة بأضرار، وشردت عشرات العائلات، وأغلقت عشرات الشركات التي كانت توفر سبل العيش لكثير من الناس".

 

ولفتت إلى أن "السلطات الإسرائيلية جادلت في غاراتها على أبراج هنادي والجوهرة والشروق والجلاء في غزة بأن الفصائل الفلسطينية المسلحة استخدمت الأبراج لأغراض عسكرية، لكنها لم تقدم أي دليل يدعم هذه المزاعم".

 

وقال ريتشارد وير، الباحث في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة: "تسببت الغارات الإسرائيلية غير القانونية على ما يبدو على أربعة أبراج في مدينة غزة بأضرار جسيمة ودائمة لعدد لا يحصى من الفلسطينيين الذين عاشوا، وعملوا، وتسوقوا، واستفادوا من الأعمال التجارية الموجودة هناك".
 

الجيش الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس خان يونس الطائرات الحربية قطاع غزة

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