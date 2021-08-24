عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: ضاعفنا وتيرة التطعيم بلقاحات كورونا في آخر 15 يوما.. فيديو

التطعيم
التطعيم

قال المهندس أيسم صلاح،  مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه تم تخصيص أيقونة للمسافرين على موقع تسجيل لقاحات كورونا.

 

وأضاف "صلاح"، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "تصدير لقاحات كورونا يعزز علاقتنا بدول القارة السمراء"، لافتا: "ضاعفنا وتيرة التطعيم بلقاحات كورونا في آخر 15 يوما".

الصحة: تسجيل 189 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا وفيات


أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 211 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 236075 حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.

 

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 286541 من ضمنهم 236075 حالة تم شفاؤها، و 16676 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:


نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L


نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

ترشيحاتنا

23 أغسطس من كل عام.. قصة الجميّل الرئيس اللبناني الذي لم يكمل شهرا في الحكم

السيطرة على حريق في ناقلة مواد بترولية و10 سيارات بالسعودية.. فيديو

الرئيس التونسي يقرر تمديد تعليق عمل البرلمان والتدابير الاستثنائية

مصري عائد من أفغانستان يوجه رسالة للرئيس السيسي على الهواء.. فيديو

كيف يحول فيروس كورونا خلايا أدمغة الخفافيش إلى مصنع للفيروسات

نائب محافظ الإسكندرية تلتقي شباب ملتقى لوجوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

يظهر في سماء مصر الآن .. كل ما تريد معرفته عن القمر الأزرق

رسالة نارية من تامر أمين لـ مصححي تظلمات الثانوية العامة.. فيديو

هجوم عاصف..ركبة سمية الخشاب تثير أزمة على فيسبوك..والفنانة تحذف الصورة

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

فيديو

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو جراف.. هل يجوز تغسيل تارك الصلاة متعمدا.. د. أحمد كريمة يجيب

بعد أحمد عبد العزيز.. نجوم قبلوا أدوارا ضعيفة لاحتياجهم للمال "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ